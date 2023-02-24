https://ria.ru/20230224/kitay-1854107547.html
В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны
В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны - РИА Новости, 24.02.2023
В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны
Сохранение менталитета холодной войны неизбежно приведет к конфронтации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:06
2023-02-24T12:06
2023-02-24T12:06
в мире
китай
сша
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851928776_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_56736ea807631d6303315f20f1fdab14.jpg
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Сохранение менталитета холодной войны неизбежно приведет к конфронтации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Несмотря на то, что прошло более 30 лет после окончания холодной войны, менталитет игры с нулевой суммой времен холодной войны по-прежнему распространен", - сказал дипломат. По его словам, хотя Берлинская стена и была снесена, все еще высится стена, отмеченная идеологией. "Если не отказаться от менталитета холодной войны, он неизбежно разожжет огонь конфронтации и вызовет новые кризисы", - добавил Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь подчеркнул, что НАТО, являясь "продуктом холодной войны", не только не прекратило свое существование с ее окончанием, но продолжило расширяться и даже добралось до Азиатско-Тихоокеанского региона, провоцируя противоречия. Дипломат отметил, что США заявляют об уважении суверенитета Украины, но в то же время произвольно нарушают суверенитет других стран и спекулируют вокруг тайваньского вопроса, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. "Такие двойные стандарты вызывают широкое сопротивление и противодействие со стороны международного сообщества. Китай будет твердо стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости, будет и впредь содействовать миру и переговорам, работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль и вносить свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - подытожил Ван Вэньбинь. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html
https://ria.ru/20230224/druzhba-1854066390.html
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html
китай
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851928776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36241f2b37b049c598722820b79541d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, украина, нато
В мире, Китай, США, Украина, НАТО
В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны
МИД КНР: менталитет холодной войны по-прежнему распространен и ведет к конфронтации
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Сохранение менталитета холодной войны неизбежно приведет к конфронтации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Несмотря на то, что прошло более 30 лет после окончания холодной войны, менталитет игры с нулевой суммой времен холодной войны по-прежнему распространен", - сказал дипломат.
По его словам, хотя Берлинская стена и была снесена, все еще высится стена, отмеченная идеологией. "Если не отказаться от менталитета холодной войны, он неизбежно разожжет огонь конфронтации и вызовет новые кризисы", - добавил Ван Вэньбинь.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что НАТО
, являясь "продуктом холодной войны", не только не прекратило свое существование с ее окончанием, но продолжило расширяться и даже добралось до Азиатско-Тихоокеанского региона, провоцируя противоречия.
Дипломат отметил, что США
заявляют об уважении суверенитета Украины
, но в то же время произвольно нарушают суверенитет других стран и спекулируют вокруг тайваньского вопроса, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая.
"Такие двойные стандарты вызывают широкое сопротивление и противодействие со стороны международного сообщества. Китай будет твердо стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости, будет и впредь содействовать миру и переговорам, работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль и вносить свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - подытожил Ван Вэньбинь.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина
в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.