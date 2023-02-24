https://ria.ru/20230224/kitay-1854107547.html

В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны

В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны - РИА Новости, 24.02.2023

В МИД Китая предупредили об опасности менталитета холодной войны

Сохранение менталитета холодной войны неизбежно приведет к конфронтации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:06

2023-02-24T12:06

2023-02-24T12:06

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Сохранение менталитета холодной войны неизбежно приведет к конфронтации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Несмотря на то, что прошло более 30 лет после окончания холодной войны, менталитет игры с нулевой суммой времен холодной войны по-прежнему распространен", - сказал дипломат. По его словам, хотя Берлинская стена и была снесена, все еще высится стена, отмеченная идеологией. "Если не отказаться от менталитета холодной войны, он неизбежно разожжет огонь конфронтации и вызовет новые кризисы", - добавил Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь подчеркнул, что НАТО, являясь "продуктом холодной войны", не только не прекратило свое существование с ее окончанием, но продолжило расширяться и даже добралось до Азиатско-Тихоокеанского региона, провоцируя противоречия. Дипломат отметил, что США заявляют об уважении суверенитета Украины, но в то же время произвольно нарушают суверенитет других стран и спекулируют вокруг тайваньского вопроса, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. "Такие двойные стандарты вызывают широкое сопротивление и противодействие со стороны международного сообщества. Китай будет твердо стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости, будет и впредь содействовать миру и переговорам, работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль и вносить свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - подытожил Ван Вэньбинь. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.

https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html

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https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, украина, нато