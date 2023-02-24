https://ria.ru/20230224/kitay-1854070710.html

КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине

КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине

Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне украинского конфликта, говорится в документе о позиции Китая по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:11

2023-02-24T05:11

2023-02-24T05:12

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне украинского конфликта, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Во пятницу официальный сайт МИД КНР опубликовал заявление о позиции Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Всего в документе 12 пунктов. "(Необходимо) содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зоне конфликта. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230224/dialog-1854069989.html

китай

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в мире, китай, украина