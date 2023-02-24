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КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине
КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине
Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне украинского конфликта, говорится в документе о позиции Китая по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:11
2023-02-24T05:11
2023-02-24T05:12
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне украинского конфликта, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Во пятницу официальный сайт МИД КНР опубликовал заявление о позиции Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Всего в документе 12 пунктов. "(Необходимо) содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зоне конфликта. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении", - говорится в заявлении.
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в мире, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина
05:11 24.02.2023 (обновлено: 05:12 24.02.2023)
КНР выразила готовность помочь в восстановлении в зоне конфликта на Украине
МИД КНР: Пекин готов помочь в послевоенном восстановлении в зоне украинского конфликта