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МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023
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МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:52
2023-02-24T04:55
в мире
китай
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому урегулированию украинского вопроса. Подчеркивается, что "необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".
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в мире, китай
В мире, Китай
04:52 24.02.2023 (обновлено: 04:55 24.02.2023)
 
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса

МИД КНР: диалог и переговоры – единственный выход из украинского кризиса

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому урегулированию украинского вопроса.
"Диалог и переговоры – единственный осуществимый выход из украинского кризиса", - говорится в документе.
Подчеркивается, что "необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".
Люди в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
04:49
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