https://ria.ru/20230224/kitay-1854069760.html
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:52
2023-02-24T04:52
2023-02-24T04:55
в мире
китай
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому урегулированию украинского вопроса. Подчеркивается, что "необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".
https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html
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в мире, китай
04:52 24.02.2023 (обновлено: 04:55 24.02.2023)
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
МИД КНР: диалог и переговоры – единственный выход из украинского кризиса