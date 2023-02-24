https://ria.ru/20230224/kitay-1854069760.html

МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса

МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023

МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса

Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:52

2023-02-24T04:52

2023-02-24T04:55

в мире

китай

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, необходимо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому урегулированию украинского вопроса. Подчеркивается, что "необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".

https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html

китай

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в мире, китай