https://ria.ru/20230224/kiev-1854143294.html

В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ

В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ

В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:31

2023-02-24T15:31

2023-02-24T16:39

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. "В тот момент <...> мы думали, что произойдет смена режима (в Киеве. — Прим. ред.) и что нам делать", — рассказал собеседник издания.Кроме того, по данным The New York Times, представители администрации США требовали от Владимира Зеленского разработать план преемственности на случай, если "с ним что-то случится".Как сообщает газета, команда Джо Байдена рассматривала как минимум два варианта: либо президента Украины убьют, либо он возглавит правительство в изгнании. На деле Зеленский отказался покидать Киев и затаил злобу на американцев, сомневавшихся в решительности киевских властей, говорится в публикации."Мне нужны боеприпасы, а не поездка", — приводит издание ответ украинского лидера на предложения покинуть столицу. В то же время СМИ со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США пишет, что окружение Байдена считает эту историю недостоверной, но оказалось под впечатлением от такого "мифотворчества". Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html

https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, россия, киев, нато, воздушно-космические силы россии