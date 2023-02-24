15:31 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ
Politico: НАТО в начале российской спецоперации не исключала смены режима на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
"В тот момент <...> мы думали, что произойдет смена режима (в Киеве. — Прим. ред.) и что нам делать", — рассказал собеседник издания.
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Кроме того, по данным The New York Times, представители администрации США требовали от Владимира Зеленского разработать план преемственности на случай, если "с ним что-то случится".
Как сообщает газета, команда Джо Байдена рассматривала как минимум два варианта: либо президента Украины убьют, либо он возглавит правительство в изгнании. На деле Зеленский отказался покидать Киев и затаил злобу на американцев, сомневавшихся в решительности киевских властей, говорится в публикации.
"Мне нужны боеприпасы, а не поездка", — приводит издание ответ украинского лидера на предложения покинуть столицу.
В то же время СМИ со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США пишет, что окружение Байдена считает эту историю недостоверной, но оказалось под впечатлением от такого "мифотворчества".
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
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