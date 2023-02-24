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В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/kiev-1854143294.html
В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ
В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ
В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:31
2023-02-24T16:39
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
россия
киев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. "В тот момент &lt;...&gt; мы думали, что произойдет смена режима (в Киеве. — Прим. ред.) и что нам делать", — рассказал собеседник издания.Кроме того, по данным The New York Times, представители администрации США требовали от Владимира Зеленского разработать план преемственности на случай, если "с ним что-то случится".Как сообщает газета, команда Джо Байдена рассматривала как минимум два варианта: либо президента Украины убьют, либо он возглавит правительство в изгнании. На деле Зеленский отказался покидать Киев и затаил злобу на американцев, сомневавшихся в решительности киевских властей, говорится в публикации."Мне нужны боеприпасы, а не поездка", — приводит издание ответ украинского лидера на предложения покинуть столицу. В то же время СМИ со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США пишет, что окружение Байдена считает эту историю недостоверной, но оказалось под впечатлением от такого "мифотворчества". Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html
https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html
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украина
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, россия, киев, нато, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России
15:31 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
 
В НАТО в начале спецоперации не исключали смены режима в Киеве, пишут СМИ

Politico: НАТО в начале российской спецоперации не исключала смены режима на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В НАТО в начале российской спецоперации не исключали возможность смены режима на Украине, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
"В тот момент <...> мы думали, что произойдет смена режима (в Киеве. — Прим. ред.) и что нам делать", — рассказал собеседник издания.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:14
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
Кроме того, по данным The New York Times, представители администрации США требовали от Владимира Зеленского разработать план преемственности на случай, если "с ним что-то случится".
Как сообщает газета, команда Джо Байдена рассматривала как минимум два варианта: либо президента Украины убьют, либо он возглавит правительство в изгнании. На деле Зеленский отказался покидать Киев и затаил злобу на американцев, сомневавшихся в решительности киевских властей, говорится в публикации.
"Мне нужны боеприпасы, а не поездка", — приводит издание ответ украинского лидера на предложения покинуть столицу.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 15:12Специальная военная операция на Украине
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским
В то же время СМИ со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США пишет, что окружение Байдена считает эту историю недостоверной, но оказалось под впечатлением от такого "мифотворчества".
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 08:00
Чтобы спасти Украину, Байден собрался судить Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинРоссияКиевНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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