https://ria.ru/20230224/kiev-1854096111.html
Премьер Польши посетит Киев
Премьер Польши посетит Киев - РИА Новости, 24.02.2023
Премьер Польши посетит Киев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:01
2023-02-24T11:01
2023-02-24T11:01
в мире
польша
киев
сша
матеуш моравецкий
джо байден
верховная рада украины
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. "По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады", - сказал он. По словам Соболевского, Моравецкий едет в Киев с выражением поддержки и чтобы рассказать о договоренностях, принятых во время визита в Польшу президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, киев, сша, матеуш моравецкий, джо байден, верховная рада украины
В мире, Польша, Киев, США, Матеуш Моравецкий, Джо Байден, Верховная Рада Украины
Премьер Польши посетит Киев
Премьер Польши Моравецкий в пятницу посетит Киев