https://ria.ru/20230224/kiev-1854096111.html

Премьер Польши посетит Киев

Премьер Польши посетит Киев - РИА Новости, 24.02.2023

Премьер Польши посетит Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:01

2023-02-24T11:01

2023-02-24T11:01

в мире

польша

киев

сша

матеуш моравецкий

джо байден

верховная рада украины

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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. "По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады", - сказал он. По словам Соболевского, Моравецкий едет в Киев с выражением поддержки и чтобы рассказать о договоренностях, принятых во время визита в Польшу президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html

польша

киев

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, киев, сша, матеуш моравецкий, джо байден, верховная рада украины