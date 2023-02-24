Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши посетит Киев - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/kiev-1854096111.html
Премьер Польши посетит Киев
Премьер Польши посетит Киев - РИА Новости, 24.02.2023
Премьер Польши посетит Киев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:01
2023-02-24T11:01
в мире
польша
киев
сша
матеуш моравецкий
джо байден
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747661_0:60:3068:1786_1920x0_80_0_0_258751a6c4195342bb017b4be2be5b94.jpg
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский. "По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады", - сказал он. По словам Соболевского, Моравецкий едет в Киев с выражением поддержки и чтобы рассказать о договоренностях, принятых во время визита в Польшу президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html
польша
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e5dc124d5e932ec4dfb6bde3130fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, киев, сша, матеуш моравецкий, джо байден, верховная рада украины
В мире, Польша, Киев, США, Матеуш Моравецкий, Джо Байден, Верховная Рада Украины
11:01 24.02.2023
 
Премьер Польши посетит Киев

Премьер Польши Моравецкий в пятницу посетит Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский.
"По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады", - сказал он.
По словам Соболевского, Моравецкий едет в Киев с выражением поддержки и чтобы рассказать о договоренностях, принятых во время визита в Польшу президента США Джо Байдена.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 19:57
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
 
В миреПольшаКиевСШАМатеуш МоравецкийДжо БайденВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала