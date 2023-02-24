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УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ - РИА Новости, 24.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ - РИА Новости, 24.02.2023
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:25
2023-02-24T23:31
религия
украина
киев
россия
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). "24 февраля 2023 года архиепископ Белогородский Сильвестр сообщил о попытке рейдерского захвата сторонниками "ПЦУ" во главе с "клириками" этой структуры Михайловского храма УПЦ в селе Белогородка Киевской области", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Публикуется видео, на котором предположительно сторонники ПЦУ при помощи электроинструментов пытаются вскрыть двери в храм. Ранее в январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html
https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html
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украина, киев, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
23:25 24.02.2023 (обновлено: 23:31 24.02.2023)
 
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ

УПЦ заявила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из ПЦУ

© Фото : Свято-Михайлівський храм с. БілогородкаХрам в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области
Храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. Білогородка
Храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ).
"24 февраля 2023 года архиепископ Белогородский Сильвестр сообщил о попытке рейдерского захвата сторонниками "ПЦУ" во главе с "клириками" этой структуры Михайловского храма УПЦ в селе Белогородка Киевской области", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
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Публикуется видео, на котором предположительно сторонники ПЦУ при помощи электроинструментов пытаются вскрыть двери в храм.
Ранее в январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияУкраинаКиевРоссияПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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