23:25 24.02.2023 (обновлено: 23:31 24.02.2023)
УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ
УПЦ заявила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из ПЦУ
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. БілогородкаХрам в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. Білогородка
Храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ).
"24 февраля 2023 года архиепископ Белогородский Сильвестр сообщил о попытке рейдерского захвата сторонниками "ПЦУ" во главе с "клириками" этой структуры Михайловского храма УПЦ в селе Белогородка Киевской области", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
22 февраля, 13:40СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
Публикуется видео, на котором предположительно сторонники ПЦУ при помощи электроинструментов пытаются вскрыть двери в храм.
Ранее в январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.