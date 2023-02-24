https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html

УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ

УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ - РИА Новости, 24.02.2023

УПЦ заявила о попытке захвате храма в Киевской области раскольниками из ПЦУ

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:25

2023-02-24T23:25

2023-02-24T23:31

религия

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киев

россия

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

московский патриархат

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о попытке захвате храма в селе Белогородка под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). "24 февраля 2023 года архиепископ Белогородский Сильвестр сообщил о попытке рейдерского захвата сторонниками "ПЦУ" во главе с "клириками" этой структуры Михайловского храма УПЦ в селе Белогородка Киевской области", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Публикуется видео, на котором предположительно сторонники ПЦУ при помощи электроинструментов пытаются вскрыть двери в храм. Ранее в январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html

https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html

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