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Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США - РИА Новости, 24.02.2023
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Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США
Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США - РИА Новости, 24.02.2023
Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США
Президент США Джо Байден разрушил планы команды, занимавшейся разработкой подрыва "Северных потоков", когда публично заявил, что знает, как остановить работу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:01
2023-02-24T13:46
в мире
сша
балтийское море
джо байден
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
сеймур херш
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил планы команды, занимавшейся разработкой подрыва "Северных потоков", когда публично заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов, рассказал американский журналист Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT."Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток". После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — процитировал Херш главу Белого дома.По его словам, изначально подрыв газопроводов планировался как тайная операция, и к тому времени, как Байден произнес эти слова, взрывчатка находилась на дне Балтийского моря уже несколько месяцев.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля он опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках" — по его версии, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а привели ее в действие норвежцы. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html
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сша
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в мире, сша, балтийское море, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сеймур херш
В мире, США, Балтийское море, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш
09:01 24.02.2023 (обновлено: 13:46 24.02.2023)
 
Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США

Херш: Байден разрушил тайную операцию команды по подрыву "Северных потоков"

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил планы команды, занимавшейся разработкой подрыва "Северных потоков", когда публично заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов, рассказал американский журналист Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT.
"Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток". После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — процитировал Херш главу Белого дома.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:18
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
По его словам, изначально подрыв газопроводов планировался как тайная операция, и к тому времени, как Байден произнес эти слова, взрывчатка находилась на дне Балтийского моря уже несколько месяцев.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля он опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках" — по его версии, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а привели ее в действие норвежцы. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 16:04
Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных
 
В миреСШАБалтийское мореДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Сеймур Херш
 
 
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