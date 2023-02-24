09:01 24.02.2023 (обновлено: 13:46 24.02.2023)
Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США
Херш: Байден разрушил тайную операцию команды по подрыву "Северных потоков"
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил планы команды, занимавшейся разработкой подрыва "Северных потоков", когда публично заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов, рассказал американский журналист Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT.
"Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток". После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — процитировал Херш главу Белого дома.
По его словам, изначально подрыв газопроводов планировался как тайная операция, и к тому времени, как Байден произнес эти слова, взрывчатка находилась на дне Балтийского моря уже несколько месяцев.
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля он опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках" — по его версии, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а привели ее в действие норвежцы. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
22 февраля, 16:04Херш рассказал о тайных операциях американских и норвежских военных