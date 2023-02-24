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Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов - РИА Новости, 24.02.2023
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Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов - РИА Новости, 24.02.2023
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов
Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:47
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство иностранных дел страны."Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня о вкладе Канады в размере 32 миллионов долларов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.Как отмечается, эта сумма включает 7,5 миллионов канадских долларов на разминирование, более 13 миллионов на усилия по обеспечению подотчетности и более 12 миллионов на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html
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в мире, канада, украина
В мире, Канада, Украина
15:47 24.02.2023 (обновлено: 15:48 24.02.2023)
 
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов

Канада выделит Украине пакет помощи в размере более 23 миллионов долларов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня о вкладе Канады в размере 32 миллионов долларов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
Как отмечается, эта сумма включает 7,5 миллионов канадских долларов на разминирование, более 13 миллионов на усилия по обеспечению подотчетности и более 12 миллионов на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
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