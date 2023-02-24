https://ria.ru/20230224/kanada-1854146407.html
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов - РИА Новости, 24.02.2023
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов
Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:47
2023-02-24T15:47
2023-02-24T15:48
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство иностранных дел страны."Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня о вкладе Канады в размере 32 миллионов долларов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.Как отмечается, эта сумма включает 7,5 миллионов канадских долларов на разминирование, более 13 миллионов на усилия по обеспечению подотчетности и более 12 миллионов на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, украина
15:47 24.02.2023 (обновлено: 15:48 24.02.2023)
Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов
Канада выделит Украине пакет помощи в размере более 23 миллионов долларов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Мелани Жоли
, министр иностранных дел, объявила сегодня о вкладе Канады в размере 32 миллионов долларов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
Как отмечается, эта сумма включает 7,5 миллионов канадских долларов на разминирование, более 13 миллионов на усилия по обеспечению подотчетности и более 12 миллионов на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.