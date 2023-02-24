https://ria.ru/20230224/kanada-1854146407.html

Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов

Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов - РИА Новости, 24.02.2023

Канада выделит Украине более 23 миллионов долларов

Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:47

2023-02-24T15:47

2023-02-24T15:48

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канада

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит пакет помощи в размере более 32 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщает министерство иностранных дел страны."Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня о вкладе Канады в размере 32 миллионов долларов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.Как отмечается, эта сумма включает 7,5 миллионов канадских долларов на разминирование, более 13 миллионов на усилия по обеспечению подотчетности и более 12 миллионов на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, украина