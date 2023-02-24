https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854147977.html

Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16 - РИА Новости, 24.02.2023

Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:57

2023-02-24T15:57

2023-02-24T16:35

в мире

польша

f-16

матеуш моравецкий

украина

джо байден

эммануэль макрон

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше", - сказал он.При этом польский премьер подчеркнул, что "это должно быть согласовано в широкой коалиции"."Но Польша готова проводить такое обучение. Важно, чтобы украинское небо наконец-то было безопасно", - отметил он.На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16. Власти страны заявили ранее, что Польша не готова поделиться ими с Украиной, так как у республики не так много этих самолетов. Также польские власти сообщали, что передавали Украине в качестве военной помощи запчасти к истребителям МиГ-29.СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.

https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html

https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html

польша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, f-16, матеуш моравецкий, украина, джо байден, эммануэль макрон, киев, миг-29