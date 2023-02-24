https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854147977.html
Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16 - РИА Новости, 24.02.2023
Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:57
2023-02-24T15:57
2023-02-24T16:35
в мире
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f-16
матеуш моравецкий
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джо байден
эммануэль макрон
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше", - сказал он.При этом польский премьер подчеркнул, что "это должно быть согласовано в широкой коалиции"."Но Польша готова проводить такое обучение. Важно, чтобы украинское небо наконец-то было безопасно", - отметил он.На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16. Власти страны заявили ранее, что Польша не готова поделиться ими с Украиной, так как у республики не так много этих самолетов. Также польские власти сообщали, что передавали Украине в качестве военной помощи запчасти к истребителям МиГ-29.СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html
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в мире, польша, f-16, матеуш моравецкий, украина, джо байден, эммануэль макрон, киев, миг-29
В мире, Польша, F-16, Матеуш Моравецкий, Украина, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Киев, МиГ-29
15:57 24.02.2023 (обновлено: 16:35 24.02.2023)
Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Премьер Моравецкий: Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16