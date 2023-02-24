https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854106200.html
Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время
Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время - РИА Новости, 24.02.2023
Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, передача которых... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:57
2023-02-24T11:57
2023-02-24T12:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, передача которых потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры."Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолеты Typhoon в краткосрочной перспективе", - заявил Уоллес британскому телеканалу Sky News.По словам Уоллеса, поставка истребителей параллельно потребовала бы отправку "сотен людей", в том числе инженеров и пилотов. "Запад не собирается вводить войска на Украину в таких масштабах", - сказал глава британского минобороны.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854004878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
11:57 24.02.2023 (обновлено: 12:17 24.02.2023)
Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время
Глава Минобороны Британии Уоллес исключил поставки Киеву истребителей в ближайшее время
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил
, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, передача которых потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры.
"Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолеты Typhoon в краткосрочной перспективе", - заявил Уоллес британскому телеканалу Sky News.
По словам Уоллеса, поставка истребителей параллельно потребовала бы отправку "сотен людей", в том числе инженеров и пилотов. "Запад не собирается вводить войска на Украину в таких масштабах", - сказал глава британского минобороны.
"Нам пришлось бы отправить двести человек из королевских ВВС, а мы не собираемся этого делать на данном этапе, о чем мы ясно заявляли", - отметил Уоллес.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.