https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854106200.html

Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время

Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время - РИА Новости, 24.02.2023

Лондон не намерен поставлять Киеву истребители в ближайшее время

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, передача которых... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:57

2023-02-24T11:57

2023-02-24T12:17

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, передача которых потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры."Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолеты Typhoon в краткосрочной перспективе", - заявил Уоллес британскому телеканалу Sky News.По словам Уоллеса, поставка истребителей параллельно потребовала бы отправку "сотен людей", в том числе инженеров и пилотов. "Запад не собирается вводить войска на Украину в таких масштабах", - сказал глава британского минобороны.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854004878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания