https://ria.ru/20230224/iran-1854121844.html
Тегеран призвал Киев воздержаться от провокаций в СМИ
Тегеран призвал Киев воздержаться от провокаций в СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Тегеран призвал Киев воздержаться от провокаций в СМИ
Иран ожидает, что Украина воздержится от провокаций в его адрес и проявит профессионализм в международных отношениях, заявил в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:45
2023-02-24T13:45
2023-02-24T15:27
в мире
иран
украина
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Иран ожидает, что Украина воздержится от провокаций в его адрес и проявит профессионализм в международных отношениях, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани. Дипломат отметил, что Тегеран и Киев связывают дружественные отношения, но их качество снизилось из-за украинского кризиса и того, что киевские власти оказались "под влиянием политического подхода и давления западных стран". Тем не менее Иран рассчитывает на нормализацию отношений, добавил он.По словам Канаани, политические связи — это дорога с двусторонним движением, но контрпродуктивная позиция некоторых украинских политиков, высказанная в СМИ, не способствует устранению недопонимания.Представитель МИД коснулся также обвинений Ирана в том, что он якобы помогает России вооружением. Он отметил, что убедительных доказательств и авторитетных документов по этому поводу так пока никто не предъявил, даже на ноябрьском заседании двусторонней комиссии технических специалистов с Украины и из Ирана.Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, украина
13:45 24.02.2023 (обновлено: 15:27 24.02.2023)
Тегеран призвал Киев воздержаться от провокаций в СМИ
МИД Ирана призвал Киев воздержаться от провокационных высказываний в его адрес
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Иран ожидает, что Украина воздержится от провокаций в его адрес и проявит профессионализм в международных отношениях, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани.
"Надеемся, что <…> Украина
воздержится от обсуждения в СМИ провокационных и чувствительных тем, связанных с Ираном, и профессионально подойдет к отношениям двух стран", — сказал он.
Дипломат отметил, что Тегеран и Киев связывают дружественные отношения, но их качество снизилось из-за украинского кризиса и того, что киевские власти оказались "под влиянием политического подхода и давления западных стран". Тем не менее Иран
рассчитывает на нормализацию отношений, добавил он.
По словам Канаани, политические связи — это дорога с двусторонним движением, но контрпродуктивная позиция некоторых украинских политиков, высказанная в СМИ, не способствует устранению недопонимания.
Представитель МИД коснулся также обвинений Ирана в том, что он якобы помогает России вооружением. Он отметил, что убедительных доказательств и авторитетных документов по этому поводу так пока никто не предъявил, даже на ноябрьском заседании двусторонней комиссии технических специалистов с Украины и из Ирана.
Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.