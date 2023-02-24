https://ria.ru/20230224/internet-1854075267.html

США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом - РИА Новости, 24.02.2023

США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:57

2023-02-24T06:57

2023-02-24T07:02

в мире

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сша

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джейк салливан

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. "Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN. Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.

https://ria.ru/20230224/plan-1854074269.html

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в мире, технологии, украина, сша, илон маск, джейк салливан, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша