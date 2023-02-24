https://ria.ru/20230224/internet-1854075267.html
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом - РИА Новости, 24.02.2023
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом
Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:57
2023-02-24T06:57
2023-02-24T07:02
в мире
технологии
украина
сша
илон маск
джейк салливан
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. "Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN. Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.
https://ria.ru/20230224/plan-1854074269.html
https://ria.ru/20230224/poterya-1854073062.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, сша, илон маск, джейк салливан, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, Украина, США, Илон Маск, Джейк Салливан, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США, Специальная военная операция на Украине
06:57 24.02.2023 (обновлено: 07:02 24.02.2023)
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом
Салливан: США хотят, чтобы больше компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине