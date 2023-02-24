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США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/internet-1854075267.html
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом - РИА Новости, 24.02.2023
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом
Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:57
2023-02-24T07:02
в мире
технологии
украина
сша
илон маск
джейк салливан
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. "Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN. Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.
https://ria.ru/20230224/plan-1854074269.html
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в мире, технологии, украина, сша, илон маск, джейк салливан, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, Украина, США, Илон Маск, Джейк Салливан, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США, Специальная военная операция на Украине
06:57 24.02.2023 (обновлено: 07:02 24.02.2023)
 
США привлекут конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

Салливан: США хотят, чтобы больше компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Власти США хотят, чтобы больше коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на Украине, не только Starlink Илона Маска, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Маск давал понять, что может свернуть свою работу на Украине полностью, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.
Пекин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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"Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, который является критическим элементом в обороне Украины", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
Глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСШАИлон МаскДжейк СалливанСаманта ПауэрАгентство по международному развитию США
 
 
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