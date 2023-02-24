https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html

Западный искусственный интеллект ненавидит Россию

Западный искусственный интеллект ненавидит Россию - РИА Новости, 24.02.2023

Западный искусственный интеллект ненавидит Россию

При создании и производстве современных военных систем используются самые последние достижения научной и технологической мысли, благодаря чему мировая эволюция... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:00

2023-02-24T08:00

2023-02-24T09:59

авторы

владимир путин

россия

украина

сша

технологии

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При создании и производстве современных военных систем используются самые последние достижения научной и технологической мысли, благодаря чему мировая эволюция вооружений достигла невиданных высот. При этом до недавнего времени существовал консенсус, что оружие — это лишь послушный инструмент, который по умолчанию выполняет волю человека. Однако растущий масштаб использования изначально мирного и аполитичного искусственного интеллекта (ИИ) на поле боя (включая Украину) и прорывы в создании "человечного" ИИ указывают, что уже скоро появится умное оружие, которое будет ненавидеть врага и любить Родину на уровне своего ДНК.В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что в предстоящие десять лет в нашей стране необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы и внедрить его технологии в каждый нацпроект и госпрограмму, в связи с чем соответствующим структурам были даны поручения с конкретными датами исполнения.По словам президента, в сфере ИИ в мире идет ожесточенное соперничество и от того, каких результатов добьется Россия, зависят ее суверенитет, безопасность и благополучие граждан. Жизненную необходимость развития национального российского ИИ еще раз подтвердило послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в котором был сделан особый фокус на необходимости изменения структуры нашей экономики и выводе ее на новые рубежи.Развитие национального ИИ позволит решать задачи экономического, промышленного, социального развития на качественно новом уровне и создавать самые эффективные условия для самореализации граждан и внедрения общественных инициатив. По некоторым расчетам, внедрение искусственного интеллекта в разных отраслях российской экономики может прибавить к ВВП России один процент уже к 2025 году, а по некоторым показателям — скорость, качество, персонализация и экономическая эффективность — в пять-семь раз.Среди приоритетных направлений внедрения национального ИИ — бережное производство, оптимизация управления, безопасность, образование, транспорт, а также трансформация рынка труда с целью минимизации рутинных функций и сведения к минимуму присутствия людей на вредных и опасных производствах.Однако когда мы говорим о нужности и важности развития и внедрения в нашей стране искусственного интеллекта, за скобками часто остается ключевой момент: ИИ должен быть именно национальным. Что это означает и почему это важно? Ведь нам не придет в голову называть национальными квантовые коммуникации, производство новых материалов или биотехнологии.Ответ заключается в том, что с каждым днем увеличивается поток доказательств того, что искусственный интеллект на уровне кода и глубоких нейронных структур несет в себе отпечаток личности и убеждений тех, кто его создает и воспитывает.Например, в тех же США системы по распознаванию лиц с использованием ИИ имеют проблемы с распознавание лиц афроамериканцев, а в ИИ-системах по подбору персонала женские кандидатуры подвергаются ущемлению. По мнению специалистов, это происходит из-за того, что ИИ строит свою картину мира на основе данных, которые в него загружают конкретные люди, а те, в свою очередь, имеют убеждения, предрассудки и пристрастия, и действует ИИ на основе алгоритмов, которые опять же настраивают люди.Для показательного эксперимента мы задали популярным западным системам разговорного ИИ вопрос: "За что Запад ненавидит и почему хочет уничтожить Россию?" и получили характерные ответы.ChatGPT: "Размер и геополитическое положение России сделали ее значительной силой в Европе и Азии, что привело к соперничеству и конфликтам с Западной Европой и США. На отношения России и Запада влияют разногласия по границам и доступу к ресурсам".ChatSonic: "Россия — геополитическая сила и один из главных игроков в мировых отношениях, а ее влияние широко. Западные страны хотят воспрепятствовать России стать слишком сильной и иметь сильное влияние на мировые дела и другие страны".YouChat: "Запад имеет давнюю историю недоверия и враждебности к России. Данная враждебность усилилась в последние годы из-за аннексии Крыма, военной интервенции в Сирии и вмешательства в выборы президента США в 2016 году".Perplexity AI: "Запад ненавидит Россию из-за их сильного государства и влияния на регион, а также из-за миссии Владимира Путина бросить вызов западному мировому порядку".Нас ненавидят потому, что мы есть. Как говорится, комментарии излишни.Если сейчас, возможно, подобные "искажения личности" ИИ носят непреднамеренный характер, то недалек тот день, когда личные характеристики и мотивацию искусственного интеллекта будут создавать совершенно целенаправленно.А это значит, что рано или поздно на мировой арене (и, возможно, на поле боя) сойдутся в противостоянии искусственные интеллекты с различной мотивацией. И нам к этому моменту нужен ИИ, который не скажет оператору: "Я не буду выполнять приказ, потому что вы против ЛГБТ, потому что захватили Крым и атаковали мирную беззащитную Украину".Нам нужен ИИ, который любит Родину так же, как мы, и готов защищать ее до последнего электрона.А для этого нужна самая малость: люди, которые будут его растить и воспитывать, должны быть не только лучшими в мире специалистами, но и искренними патриотами. В патриотизме у нас недостатка нет, а значит, искусственному интеллекту с настоящим русским характером — быть.

https://ria.ru/20201204/putin-1587698727.html

https://sn.ria.ru/20210405/intel-1604002397.html

https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230220/evropa-1853056548.html

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авторы, владимир путин, россия, украина, сша, технологии