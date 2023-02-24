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Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854167562.html
Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине
Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил по телефону с коллегой из КНР Цинь Ганом китайские инициативы по Украине, стороны отметили совпадение позиций о... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:54
2023-02-24T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
цинь ган
сергей алейник
украина
китай
пекин
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил по телефону с коллегой из КНР Цинь Ганом китайские инициативы по Украине, стороны отметили совпадение позиций о безальтернативности мирного урегулирования конфликта, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и на глобальной мировой карте", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно сообщению, в этой связи собеседники уделили особое внимание ситуации на Украине, "обсудили мирные инициативы по урегулированию кризиса, выдвинутые китайской стороной, констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Украине". "Отдельной темой беседы стал ход двусторонней работы по подготовке предстоящего визита президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также готовность к оказанию взаимной поддержки на международной арене.В свою очередь, МИД КНР сообщил, что Цинь Ган рассказал Алейнику об опубликованной Китаем позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине и заявил, что Пекин всегда стоял на стороне мира, поддерживал продвижение мирных переговоров, призывал стороны соблюдать рациональность и сдержанность."Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html
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в мире, белоруссия, цинь ган, сергей алейник, украина, китай, пекин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Цинь Ган, Сергей Алейник, Украина, Китай, Пекин
17:54 24.02.2023
 
Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине

Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили по телефону китайские инициативы по Украине

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил по телефону с коллегой из КНР Цинь Ганом китайские инициативы по Украине, стороны отметили совпадение позиций о безальтернативности мирного урегулирования конфликта, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и на глобальной мировой карте", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Согласно сообщению, в этой связи собеседники уделили особое внимание ситуации на Украине, "обсудили мирные инициативы по урегулированию кризиса, выдвинутые китайской стороной, констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Украине".
"Отдельной темой беседы стал ход двусторонней работы по подготовке предстоящего визита президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также готовность к оказанию взаимной поддержки на международной арене.
В свою очередь, МИД КНР сообщил, что Цинь Ган рассказал Алейнику об опубликованной Китаем позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине и заявил, что Пекин всегда стоял на стороне мира, поддерживал продвижение мирных переговоров, призывал стороны соблюдать рациональность и сдержанность.
"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияЦинь ГанСергей АлейникУкраинаКитайПекин
 
 
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