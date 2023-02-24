https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854167562.html

Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине

Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Главы МИД КНР и Белоруссии обсудили китайские инициативы по Украине

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил по телефону с коллегой из КНР Цинь Ганом китайские инициативы по Украине, стороны отметили совпадение позиций о... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:54

2023-02-24T17:54

2023-02-24T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

цинь ган

сергей алейник

украина

китай

пекин

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил по телефону с коллегой из КНР Цинь Ганом китайские инициативы по Украине, стороны отметили совпадение позиций о безальтернативности мирного урегулирования конфликта, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и на глобальной мировой карте", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно сообщению, в этой связи собеседники уделили особое внимание ситуации на Украине, "обсудили мирные инициативы по урегулированию кризиса, выдвинутые китайской стороной, констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Украине". "Отдельной темой беседы стал ход двусторонней работы по подготовке предстоящего визита президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также готовность к оказанию взаимной поддержки на международной арене.В свою очередь, МИД КНР сообщил, что Цинь Ган рассказал Алейнику об опубликованной Китаем позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине и заявил, что Пекин всегда стоял на стороне мира, поддерживал продвижение мирных переговоров, призывал стороны соблюдать рациональность и сдержанность."Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html

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в мире, белоруссия, цинь ган, сергей алейник, украина, китай, пекин