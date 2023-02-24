Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/gumpomosch-1854166692.html
Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь
Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 24.02.2023
Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь
Южная Корея пообещала Украине еще 130 миллионов долларов дополнительной гумпомощи, в том числе помощь в восстановлении инфраструктуры, реконструкции... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:46
2023-02-24T17:46
в мире
украина
южная корея
россия
владимир путин
сергей лавров
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея пообещала Украине еще 130 миллионов долларов дополнительной гумпомощи, в том числе помощь в восстановлении инфраструктуры, реконструкции пострадавших регионов, разминированию, сообщил МИД Республики Корея. "Правительство Республики Корея обещает выделить 130 миллионов долларов дополнительной помощи украинскому народу, страдающему от войны", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что основное внимание будет уделяться гуманитарной и финансовой помощи, содействию в строительстве инфраструктуры, восстановлению электросетей, разминированию земель, поддержке реконструкции Украины посредством проектов безвозмездной Официальной помощи в целях развития (ОПР). МИД также подтвердил, что правительство Южной Кореи придерживается позиции о том, что необходимо уважать суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины, поддерживает различные дипломатические и экономические усилия международного сообщества, направленные на содействие окончанию войны в Украине и восстановлению мира, и обещает более активно участвовать в таких усилиях. В прошлом году Южная Корея уже предоставила Украине более 100 миллионов долларов гуманитарной помощи, присоединилась к инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") и в рамках программы предоставила три миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу ООН. Кроме того, министерство обороны Южной Кореи дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки. Также посольство Украины 7 декабря сообщило об отправке 6 декабря из порта Инчхон в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от правительства республики. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854130083.html
https://ria.ru/20230224/pomosch-1854125105.html
украина
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eca21218d44a88c8b80482b574115d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, южная корея, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, нато
В мире, Украина, Южная Корея, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО
17:46 24.02.2023
 
Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь

МИД Южной Кореи пообещал Украине дополнительную гумпомощь на 130 миллионов долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея пообещала Украине еще 130 миллионов долларов дополнительной гумпомощи, в том числе помощь в восстановлении инфраструктуры, реконструкции пострадавших регионов, разминированию, сообщил МИД Республики Корея.
"Правительство Республики Корея обещает выделить 130 миллионов долларов дополнительной помощи украинскому народу, страдающему от войны", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что основное внимание будет уделяться гуманитарной и финансовой помощи, содействию в строительстве инфраструктуры, восстановлению электросетей, разминированию земель, поддержке реконструкции Украины посредством проектов безвозмездной Официальной помощи в целях развития (ОПР).
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:36Специальная военная операция на Украине
США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине
МИД также подтвердил, что правительство Южной Кореи придерживается позиции о том, что необходимо уважать суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины, поддерживает различные дипломатические и экономические усилия международного сообщества, направленные на содействие окончанию войны в Украине и восстановлению мира, и обещает более активно участвовать в таких усилиях.
В прошлом году Южная Корея уже предоставила Украине более 100 миллионов долларов гуманитарной помощи, присоединилась к инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") и в рамках программы предоставила три миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу ООН. Кроме того, министерство обороны Южной Кореи дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.
Также посольство Украины 7 декабря сообщило об отправке 6 декабря из порта Инчхон в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от правительства республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:12
США начали предоставлять помощь Украине на 9,9 миллиарда долларов
 
В миреУкраинаЮжная КореяРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала