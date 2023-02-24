https://ria.ru/20230224/gumpomosch-1854166692.html

Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь

Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь - РИА Новости, 24.02.2023

Южная Корея пообещала Украине дополнительную гумпомощь

Южная Корея пообещала Украине еще 130 миллионов долларов дополнительной гумпомощи, в том числе помощь в восстановлении инфраструктуры, реконструкции... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:46

2023-02-24T17:46

2023-02-24T17:46

в мире

украина

южная корея

россия

владимир путин

сергей лавров

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея пообещала Украине еще 130 миллионов долларов дополнительной гумпомощи, в том числе помощь в восстановлении инфраструктуры, реконструкции пострадавших регионов, разминированию, сообщил МИД Республики Корея. "Правительство Республики Корея обещает выделить 130 миллионов долларов дополнительной помощи украинскому народу, страдающему от войны", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что основное внимание будет уделяться гуманитарной и финансовой помощи, содействию в строительстве инфраструктуры, восстановлению электросетей, разминированию земель, поддержке реконструкции Украины посредством проектов безвозмездной Официальной помощи в целях развития (ОПР). МИД также подтвердил, что правительство Южной Кореи придерживается позиции о том, что необходимо уважать суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины, поддерживает различные дипломатические и экономические усилия международного сообщества, направленные на содействие окончанию войны в Украине и восстановлению мира, и обещает более активно участвовать в таких усилиях. В прошлом году Южная Корея уже предоставила Украине более 100 миллионов долларов гуманитарной помощи, присоединилась к инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") и в рамках программы предоставила три миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу ООН. Кроме того, министерство обороны Южной Кореи дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки. Также посольство Украины 7 декабря сообщило об отправке 6 декабря из порта Инчхон в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от правительства республики. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854130083.html

https://ria.ru/20230224/pomosch-1854125105.html

украина

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, южная корея, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, нато