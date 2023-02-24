https://ria.ru/20230224/gubernator-1854201822.html

Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион

Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион - РИА Новости, 24.02.2023

Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:48

2023-02-24T21:48

2023-02-24T21:48

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сша

пензенская область

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государственный департамент сша

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САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона. Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая Мельниченко. "С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы все правильно... Более того, не скажу, что я удивлен санкциями в свой адрес. Вы знаете, что по рабочим моментам раньше мне приходилось пересекаться с представителями "коллективного Запада". То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно. Единственный ответ на такое поведение - это методично продолжить всё то, что мы делаем", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он также принял решение ограничить возможность Байдена и его семьи посещать Пензенскую область. "Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет - шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", - подчеркнул глава региона. Мельниченко также отметил, что Россия восстанавливает города, часто просто из руин, а США и ЕС "стремятся все разрушить". "Пензенская область помогала и будет помогать восстанавливать наши новые регионы. Пологовский район в Запорожской области, над которым мы взяли шефство. Любые злобные попытки Запада как-то помешать этому ни к чему не приведут", - добавил он.

https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html

https://ria.ru/20220902/bayden-1813929489.html

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в мире, сша, пензенская область, россия, джо байден, олег мельниченко, государственный департамент сша, евросоюз