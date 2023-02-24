Рейтинг@Mail.ru
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/gubernator-1854201822.html
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион - РИА Новости, 24.02.2023
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:48
2023-02-24T21:48
в мире
сша
пензенская область
россия
джо байден
олег мельниченко
государственный департамент сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_d5300c1f0f1153c1a371eea1ca8fd36c.jpg
САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона. Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая Мельниченко. "С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы все правильно... Более того, не скажу, что я удивлен санкциями в свой адрес. Вы знаете, что по рабочим моментам раньше мне приходилось пересекаться с представителями "коллективного Запада". То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно. Единственный ответ на такое поведение - это методично продолжить всё то, что мы делаем", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он также принял решение ограничить возможность Байдена и его семьи посещать Пензенскую область. "Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет - шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", - подчеркнул глава региона. Мельниченко также отметил, что Россия восстанавливает города, часто просто из руин, а США и ЕС "стремятся все разрушить". "Пензенская область помогала и будет помогать восстанавливать наши новые регионы. Пологовский район в Запорожской области, над которым мы взяли шефство. Любые злобные попытки Запада как-то помешать этому ни к чему не приведут", - добавил он.
https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html
https://ria.ru/20220902/bayden-1813929489.html
сша
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ff96388ff2a6024658a47d835f9b2b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пензенская область, россия, джо байден, олег мельниченко, государственный департамент сша, евросоюз
В мире, США, Пензенская область, Россия, Джо Байден, Олег Мельниченко, Государственный департамент США, Евросоюз
21:48 24.02.2023
 
Пензенский губернатор запретил Байдену въезд в регион

Пензенский губернатор Мельниченко, попавший под санкции, запретил Байдену въезд в регион

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что не удивлен включению себя в санкционный список США, и распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона.
Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая Мельниченко.
Президент США Джо Байден с семьей - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 19:53
Россия запретит въезд семье Байдена
"С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы все правильно... Более того, не скажу, что я удивлен санкциями в свой адрес. Вы знаете, что по рабочим моментам раньше мне приходилось пересекаться с представителями "коллективного Запада". То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно. Единственный ответ на такое поведение - это методично продолжить всё то, что мы делаем", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
Он также принял решение ограничить возможность Байдена и его семьи посещать Пензенскую область. "Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет - шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", - подчеркнул глава региона.
Мельниченко также отметил, что Россия восстанавливает города, часто просто из руин, а США и ЕС "стремятся все разрушить". "Пензенская область помогала и будет помогать восстанавливать наши новые регионы. Пологовский район в Запорожской области, над которым мы взяли шефство. Любые злобные попытки Запада как-то помешать этому ни к чему не приведут", - добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября 2022, 10:43
Трамп назвал Байдена сумасшедшим
 
В миреСШАПензенская областьРоссияДжо БайденОлег МельниченкоГосударственный департамент СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала