https://ria.ru/20230224/granitsy-1854145334.html

Подоляк потребовал обсуждать возвращение Украины к границам 1991 года

Подоляк потребовал обсуждать возвращение Украины к границам 1991 года - РИА Новости, 24.02.2023

Подоляк потребовал обсуждать возвращение Украины к границам 1991 года

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после публикации плана КНР по урегулированию на Украине заявил, что любые предложения должны включать... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:43

2023-02-24T15:43

2023-02-24T16:05

в мире

михаил подоляк

владимир зеленский

дмитрий кулеба

украина

киев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после публикации плана КНР по урегулированию на Украине заявил, что любые предложения должны включать "возвращение на границы 1991 года". "Любой "мирный план", который предусматривает только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разграничения и продолжение оккупации территории Украины - это не о мире, а о заморозке войны, поражении Украины, следующих этапах российского геноцида. Позиция Украины известна: вывод российских войск на границы 1991 года", - написал он в Twitter. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы. Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1854008080.html

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украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, дмитрий кулеба, украина, киев