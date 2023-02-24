https://ria.ru/20230224/granitsa-1854185289.html

Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе

Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не имеют общих границ с Россией. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:55

2023-02-24T19:55

2023-02-24T20:54

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сша

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не имеют общих границ с Россией.Глава государства прокомментировал важность для Украины поддержки со стороны международных партнеров, отметив, что ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку. Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны России и полуостровом Аляска со стороны США.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853284549.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский