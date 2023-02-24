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Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе
Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не имеют общих границ с Россией. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:55
2023-02-24T20:54
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не имеют общих границ с Россией.Глава государства прокомментировал важность для Украины поддержки со стороны международных партнеров, отметив, что ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку. Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны России и полуостровом Аляска со стороны США.
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский
19:55 24.02.2023 (обновлено: 20:54 24.02.2023)
 
Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе

Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии общей границы между Россией и США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не имеют общих границ с Россией.
Глава государства прокомментировал важность для Украины поддержки со стороны международных партнеров, отметив, что ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку.

"Наверное США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Россией", — сказал он.

Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны России и полуостровом Аляска со стороны США.
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