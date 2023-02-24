https://ria.ru/20230224/gotovnost-1854071304.html
Белый дом оценил готовность ядерных сил России
Белый дом оценил готовность ядерных сил России - РИА Новости, 24.02.2023
Белый дом оценил готовность ядерных сил России
США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме, заявил в четверг помощник... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:28
2023-02-24T05:28
2023-02-24T05:33
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москва
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме, заявил в четверг помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN. Таким образом он ответил на вопрос о том, допускают ли в Вашингтоне, что эскалация напряженности вокруг Украины может достичь нового этапа и побудить Москву задействовать вооружения следующего уровня. Салливан добавил, что США поддерживают регулярные и прямые контакты с российскими коллегами с тем, чтобы избежать возможных просчетов в данной связи.
https://ria.ru/20230224/dsnv-1854062903.html
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В мире, США, Россия, Москва, Джейк Салливан
05:28 24.02.2023 (обновлено: 05:33 24.02.2023)
Белый дом оценил готовность ядерных сил России
Салливан: США пока не наблюдают изменений в готовности российских ядерных сил