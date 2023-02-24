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Апты Алаудинова выписали из госпиталя

Апты Алаудинова выписали из госпиталя - РИА Новости, 24.02.2023

Апты Алаудинова выписали из госпиталя

Помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова выписали из госпиталя, он находится в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:43

2023-02-24T21:43

2023-02-24T21:43

рамзан кадыров

здоровье - общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова выписали из госпиталя, он находится в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Алаудинов находился на лечении в московском госпитале. "Меня выписали из госпиталя, продолжаю восстановление в республике. Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества", — сообщил Алаудинов журналистам.

https://ria.ru/20230217/komandir-1852743269.html

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рамзан кадыров, здоровье - общество