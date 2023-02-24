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Апты Алаудинова выписали из госпиталя - РИА Новости, 24.02.2023
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Апты Алаудинова выписали из госпиталя
Апты Алаудинова выписали из госпиталя - РИА Новости, 24.02.2023
Апты Алаудинова выписали из госпиталя
Помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова выписали из госпиталя, он находится в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:43
2023-02-24T21:43
рамзан кадыров
здоровье - общество
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова выписали из госпиталя, он находится в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Алаудинов находился на лечении в московском госпитале. "Меня выписали из госпиталя, продолжаю восстановление в республике. Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества", — сообщил Алаудинов журналистам.
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рамзан кадыров, здоровье - общество
Рамзан Кадыров, Здоровье - Общество
21:43 24.02.2023
 
Апты Алаудинова выписали из госпиталя

Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова выписали из госпиталя

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова выписали из госпиталя, он находится в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Алаудинов находился на лечении в московском госпитале.
"Меня выписали из госпиталя, продолжаю восстановление в республике. Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества", — сообщил Алаудинов журналистам.
Евгений Пригожин и Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:35
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
 
Рамзан КадыровЗдоровье - Общество
 
 
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