https://ria.ru/20230224/gosduma-1854103854.html
В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией
В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией - РИА Новости, 24.02.2023
В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией
Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине являются позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:40
2023-02-24T11:40
2023-02-24T11:40
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине являются позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. "Это позитивная политическая декларация, которая направлена на снижение уровня международной напряженности и которая прямо даёт сигнал Западу о его виновности в кризисе", - заявил Морозов. Политик подчеркнул, что предложенный КНР план по урегулированию "безусловно полезен" и он выходит далеко за рамки самого украинского кризиса. "Что касается собственно украинского фактора, то здесь важны не формальные моменты (прекращение огня и прямые переговоры), а сущностные: о чем будут переговоры", - добавил депутат. Именно в этом вопросе важна и нужна конструктивная позиция Китая, резюмировал депутат.
https://ria.ru/20230224/druzhba-1854066390.html
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РИА Новости
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в мире, китай, украина, олег морозов, госдума рф
В мире, Китай, Украина, Олег Морозов, Госдума РФ
В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией
Депутат Госдумы Морозов назвал предложения КНР по Украине сигналом Западу о виновности
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине являются позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов.
"Это позитивная политическая декларация, которая направлена на снижение уровня международной напряженности и которая прямо даёт сигнал Западу о его виновности в кризисе", - заявил Морозов.
Политик подчеркнул, что предложенный КНР план по урегулированию "безусловно полезен" и он выходит далеко за рамки самого украинского кризиса.
"Что касается собственно украинского фактора, то здесь важны не формальные моменты (прекращение огня и прямые переговоры), а сущностные: о чем будут переговоры", - добавил депутат.
Именно в этом вопросе важна и нужна конструктивная позиция Китая, резюмировал депутат.