https://ria.ru/20230224/gosduma-1854103854.html

В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией

В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией - РИА Новости, 24.02.2023

В Госдуме назвали предложения КНР по Украине позитивной декларацией

Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине являются позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:40

2023-02-24T11:40

2023-02-24T11:40

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китай

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олег морозов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине являются позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. "Это позитивная политическая декларация, которая направлена на снижение уровня международной напряженности и которая прямо даёт сигнал Западу о его виновности в кризисе", - заявил Морозов. Политик подчеркнул, что предложенный КНР план по урегулированию "безусловно полезен" и он выходит далеко за рамки самого украинского кризиса. "Что касается собственно украинского фактора, то здесь важны не формальные моменты (прекращение огня и прямые переговоры), а сущностные: о чем будут переговоры", - добавил депутат. Именно в этом вопросе важна и нужна конструктивная позиция Китая, резюмировал депутат.

https://ria.ru/20230224/druzhba-1854066390.html

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китай

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, украина, олег морозов, госдума рф