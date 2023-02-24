https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html

ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме

ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2023

ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:11

2023-02-24T02:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За резолюцию голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, ООН дискредитировала себя своей однобокой политикой, растеряв авторитет в лице всего здравомыслящего международного сообщества. По его словам, в ГА ООН, озвучивая претензии к России, упорно не замечают вмешательства США и госпереворот на Украине, уничтожения мирного населения в Донбассе и другие преступления киевской власти.

https://ria.ru/20230223/rezolyutsiya-1854058607.html

https://ria.ru/20230223/popytki-1854041818.html

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