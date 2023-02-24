https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html
ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме
ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2023
ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:11
2023-02-24T02:11
2023-02-24T02:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За резолюцию голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, ООН дискредитировала себя своей однобокой политикой, растеряв авторитет в лице всего здравомыслящего международного сообщества. По его словам, в ГА ООН, озвучивая претензии к России, упорно не замечают вмешательства США и госпереворот на Украине, уничтожения мирного населения в Донбассе и другие преступления киевской власти.
https://ria.ru/20230223/rezolyutsiya-1854058607.html
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в мире, сша, украина, россия, михаил шеремет, оон, госдума рф, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Россия, Михаил Шеремет, ООН, Госдума РФ, Генеральная Ассамблея ООН
02:11 24.02.2023 (обновлено: 02:15 24.02.2023)
ООН потеряла смысл существования, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что ООН потеряла смысл существования в нынешнем формате
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате.
Генассамблея
ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За резолюцию голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ
немедленно вывести войска с территории Украины
"в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом аналогичных призывов к Киеву
в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса
со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
"ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, ООН дискредитировала себя своей однобокой политикой, растеряв авторитет в лице всего здравомыслящего международного сообщества.
"ООН уже не несет той важной системы сдержек и противовесов, а также изначально возложенного на нее смысла. Сегодня миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где все геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах", - подчеркнул депутат.
По его словам, в ГА ООН, озвучивая претензии к России, упорно не замечают вмешательства США и госпереворот на Украине, уничтожения мирного населения в Донбассе и другие преступления киевской власти.