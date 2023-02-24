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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 24.02.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:18
2023-02-24T14:18
2023-02-24T14:18
специальная военная операция на украине
жкх
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов по улице Горняцкая ранена мирная горловчанка О. О. В. 10.09.85 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает, что в 13.10 и 13.50 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки семь снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками