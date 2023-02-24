https://ria.ru/20230224/gladkov-1854118359.html
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 24.02.2023
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:18
2023-02-24T13:18
2023-02-24T16:56
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой "сегодня-завтра"."Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать… Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
13:18 24.02.2023 (обновлено: 16:56 24.02.2023)
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что находится под присмотром врачей