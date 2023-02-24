https://ria.ru/20230224/gladkov-1854118359.html

Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия

Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 24.02.2023

Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:18

2023-02-24T13:18

2023-02-24T16:56

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой "сегодня-завтра"."Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать… Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия