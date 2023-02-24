Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/gladkov-1854118359.html
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 24.02.2023
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:18
2023-02-24T16:56
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой "сегодня-завтра"."Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать… Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
13:18 24.02.2023 (обновлено: 16:56 24.02.2023)
 
Белгородский губернатор сообщил об ухудшении самочувствия

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что находится под присмотром врачей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что "приболел": ничего критичного нет, он находится под присмотром врачей, его отпустят домой "сегодня-завтра".
"Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать… Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:48Белгородская область
Гладков подписал соглашение с белгородскими работодателями и профсоюзами
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала