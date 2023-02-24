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В Германии переименовали Москву в Киев - РИА Новости, 24.02.2023
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В Германии переименовали Москву в Киев
В Германии переименовали Москву в Киев - РИА Новости, 24.02.2023
В Германии переименовали Москву в Киев
Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:29
2023-02-24T22:29
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берлин (город)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", сообщила немецкая газета Berliner Zeitung."В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — говорится в статье.Обновленную вывеску уже можно увидеть. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с надписью "Kyiv".В тексте уточняется, что заведение получило название "по историческим причинам", однако в настоящее время не имеет никакой связи с Россией.
https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html
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в мире, германия, берлин (город), москва, киев
В мире, Германия, Берлин (город), Москва, Киев
22:29 24.02.2023
 
В Германии переименовали Москву в Киев

Кафе Москва в восточной части Берлина временно переименовали в Кафе Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
"В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — говорится в статье.
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Обновленную вывеску уже можно увидеть. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с надписью "Kyiv".
В тексте уточняется, что заведение получило название "по историческим причинам", однако в настоящее время не имеет никакой связи с Россией.
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