https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html
В Германии переименовали Москву в Киев
В Германии переименовали Москву в Киев - РИА Новости, 24.02.2023
В Германии переименовали Москву в Киев
Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:29
2023-02-24T22:29
2023-02-24T22:29
в мире
германия
берлин (город)
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", сообщила немецкая газета Berliner Zeitung."В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — говорится в статье.Обновленную вывеску уже можно увидеть. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с надписью "Kyiv".В тексте уточняется, что заведение получило название "по историческим причинам", однако в настоящее время не имеет никакой связи с Россией.
https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html
https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html
германия
берлин (город)
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), москва, киев
В мире, Германия, Берлин (город), Москва, Киев
В Германии переименовали Москву в Киев
Кафе Москва в восточной части Берлина временно переименовали в Кафе Киев