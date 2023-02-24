https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html

В Германии переименовали Москву в Киев

В Германии переименовали Москву в Киев - РИА Новости, 24.02.2023

В Германии переименовали Москву в Киев

Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:29

2023-02-24T22:29

2023-02-24T22:29

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Здание "Кафе Москва" на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в "Кафе Киев", сообщила немецкая газета Berliner Zeitung."В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — говорится в статье.Обновленную вывеску уже можно увидеть. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с надписью "Kyiv".В тексте уточняется, что заведение получило название "по историческим причинам", однако в настоящее время не имеет никакой связи с Россией.

https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html

https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html

германия

берлин (город)

москва

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, берлин (город), москва, киев