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В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики - РИА Новости, 24.02.2023
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В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики
В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики - РИА Новости, 24.02.2023
В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики
Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:51
2023-02-24T13:56
экономика
германия
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее прогнозировалось падение в 0,2%. "ВВП упал в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом... на 0,4%. Как сообщает статистическое ведомство ФРГ (Destatis), таким образом он снизился на 0,2% ниже, чем было представлено в предварительном прогнозе от 30 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Указывается, что "динамика немецкой экономики к концу года значительно ослабла", рост ВВП в 2022 году составил 1,8% по сравнению с предыдущим годом.
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экономика, германия
Экономика, Германия
11:51 24.02.2023 (обновлено: 13:56 24.02.2023)
 
В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики

Ведомство статистики ФРГ сообщило о значительном ослаблении немецкой экономики

© AP Photo / Michael SohnВход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия
Вход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Вход на станцию ​​​​метро на Александрплац (Площадь Александра) в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее прогнозировалось падение в 0,2%.
"ВВП упал в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом... на 0,4%. Как сообщает статистическое ведомство ФРГ (Destatis), таким образом он снизился на 0,2% ниже, чем было представлено в предварительном прогнозе от 30 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Указывается, что "динамика немецкой экономики к концу года значительно ослабла", рост ВВП в 2022 году составил 1,8% по сравнению с предыдущим годом.
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