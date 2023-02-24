https://ria.ru/20230224/germaniya-1854105574.html

В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики

В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики - РИА Новости, 24.02.2023

В Берлине заявили о значительном ослаблении экономики

Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:51

2023-02-24T11:51

2023-02-24T13:56

экономика

германия

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее прогнозировалось падение в 0,2%. "ВВП упал в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом... на 0,4%. Как сообщает статистическое ведомство ФРГ (Destatis), таким образом он снизился на 0,2% ниже, чем было представлено в предварительном прогнозе от 30 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Указывается, что "динамика немецкой экономики к концу года значительно ослабла", рост ВВП в 2022 году составил 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

германия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия