Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/gensek-1854174847.html
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал к установлению мира на Украине. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:45
2023-02-24T18:45
в мире
украина
россия
европа
антониу гутерреш
владимир путин
сергей лавров
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал к установлению мира на Украине. "Нам нужен мир - мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Защита гражданских лиц должна оставаться главным приоритетом. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", - сказал Гутерреш. По его словам, необходимо положить конец применению оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах. Как указал генсек, 17,6 миллиона человек - почти 40% населения Украины - нуждаются в гуманитарной помощи и защите. "Кризис уничтожил 30% рабочих мест. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40% украинцев не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству еды. Война спровоцировала кризис перемещения, невиданный в Европе десятилетиями. По всей Европе зарегистрировано более 8 миллионов украинских беженцев, в дополнение к примерно 5,4 миллионам внутренне перемещенных лиц", - указал Гутерреш. По его словам, более половины всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома. "Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 700 нападений на медицинские учреждения. Были повреждены или разрушены более 3000 школ и колледжей. Около 10 миллионов человек, в том числе 7,8 миллиона детей, подвержены риску острого посттравматического стрессового расстройства", - заявил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221219/peregovory-1839812957.html
https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html
https://ria.ru/20230223/rezolyutsiya-1854058607.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, оон, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО
18:45 24.02.2023
 
Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине

Генсек ООН Гутерреш на заседании Совбеза призвал к установлению мира на Украине

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал к установлению мира на Украине.
"Нам нужен мир - мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Защита гражданских лиц должна оставаться главным приоритетом. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", - сказал Гутерреш.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 18:23Специальная военная операция на Украине
Гутерреш заявил об отсутствии перспектив для переговоров Москвы и Киева
По его словам, необходимо положить конец применению оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах.
Как указал генсек, 17,6 миллиона человек - почти 40% населения Украины - нуждаются в гуманитарной помощи и защите.
"Кризис уничтожил 30% рабочих мест. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40% украинцев не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству еды. Война спровоцировала кризис перемещения, невиданный в Европе десятилетиями. По всей Европе зарегистрировано более 8 миллионов украинских беженцев, в дополнение к примерно 5,4 миллионам внутренне перемещенных лиц", - указал Гутерреш.
По его словам, более половины всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 23:36
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым
"Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 700 нападений на медицинские учреждения. Были повреждены или разрушены более 3000 школ и колледжей. Около 10 миллионов человек, в том числе 7,8 миллиона детей, подвержены риску острого посттравматического стрессового расстройства", - заявил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 23:43
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСергей ЛавровООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала