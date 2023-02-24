https://ria.ru/20230224/gensek-1854174847.html

Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине

Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Генсек ООН призвал к установлению мира на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал к установлению мира на Украине. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:45

2023-02-24T18:45

2023-02-24T18:45

в мире

украина

россия

европа

антониу гутерреш

владимир путин

сергей лавров

оон

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал к установлению мира на Украине. "Нам нужен мир - мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Защита гражданских лиц должна оставаться главным приоритетом. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", - сказал Гутерреш. По его словам, необходимо положить конец применению оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах. Как указал генсек, 17,6 миллиона человек - почти 40% населения Украины - нуждаются в гуманитарной помощи и защите. "Кризис уничтожил 30% рабочих мест. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40% украинцев не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству еды. Война спровоцировала кризис перемещения, невиданный в Европе десятилетиями. По всей Европе зарегистрировано более 8 миллионов украинских беженцев, в дополнение к примерно 5,4 миллионам внутренне перемещенных лиц", - указал Гутерреш. По его словам, более половины всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома. "Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 700 нападений на медицинские учреждения. Были повреждены или разрушены более 3000 школ и колледжей. Около 10 миллионов человек, в том числе 7,8 миллиона детей, подвержены риску острого посттравматического стрессового расстройства", - заявил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221219/peregovory-1839812957.html

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html

https://ria.ru/20230223/rezolyutsiya-1854058607.html

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в мире, украина, россия, европа, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, оон, нато