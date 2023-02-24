https://ria.ru/20230224/gaz-1854112837.html

Источник анонсировал возобновление переговоров по "газовому хабу" в Турции

Источник анонсировал возобновление переговоров по "газовому хабу" в Турции - РИА Новости, 24.02.2023

Источник анонсировал возобновление переговоров по "газовому хабу" в Турции

Активные переговоры по "газовому хабу" между Анкарой и Москвой, которые были приостановлены в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке Турции,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:46

2023-02-24T12:46

2023-02-24T12:46

турция

россия

александр новак

алексей ерхов

экономика

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Активные переговоры по "газовому хабу" между Анкарой и Москвой, которые были приостановлены в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке Турции, возобновятся в ближайшее время, проект является приоритетным для турецкой стороны, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход. По его словам, речь идёт о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно всё с самого начала поставить на "правильные рельсы". "Да, "катастрофа века" (сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции) внесла определенные коррективы. Сейчас ведутся активные работы по устранению последствий, возобновляются процессы в экономике. В ближайшее время активные переговоры возобновятся", - сообщил собеседник агентства. По его словам, проект является приоритетным для Анкары, об этом неоднократно заявлялось на высшем уровне."Что касается стоимости проекта, то предварительная оценка обсуждалась в ходе работ делегаций (Турции и РФ). Но, конечно же, для окончательной оценки необходимо прояснение всех деталей. Сюда входит вопроса спроса и предложения, объем инфраструктурных работ. Это все детали, которые тщательно прорабатываются", - сообщил собеседник агентства.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 43,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, александр новак, алексей ерхов, экономика