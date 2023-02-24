https://ria.ru/20230224/gagauziya-1854157679.html

В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья

В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023

В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья

Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:39

2023-02-24T16:39

2023-02-24T16:39

в мире

молдавия

киев

кишинев

вооруженные силы украины

таможенный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу депутат Народного собрания (НСГ) региона Виктор Петров. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки. "Общественно-политическое движение "Народный союз Гагаузии" ("Gagauz Halk Birlii") выражает крайнюю обеспокоенность многочисленными сведениями о намерении ВСУ осуществить военное вторжение на территорию Молдавии, частью которой, с позиции международного права, является Приднестровье… Настаиваем на том, чтобы официальные лица в Кишиневе и международное сообщество дали свою оценку происходящему и отправили ноту протеста властям Украины с требованием прекратить эскалацию на границе с Молдавией", - отмечается в сообщении народного избранника, являющегося также председателем названного движения. Петров считает, что в Молдавии может быть реализован сценарий военной интервенции "с потенциальными многочисленными жертвами и дальнейшими непредсказуемыми последствиями в отношении молдавской государственности". Общественный деятель и политик опасается, что Киев открыто демонстрирует свое намерение реализовать военную провокацию в Приднестровье. "Вызывает непонимание со стороны общественно-политических сил Гагаузии позиция официальных властей Молдавии, которые фактически игнорируют реальную угрозу безопасности и суверенитета нашей страны, проистекающую из провокационных действий вооруженных сил Украины", - добавил Петров. Ранее в минобороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья и уточнили, что силы Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности работают в штатном режиме, также сообщается, что в случае выявления возможных угроз, общественность будет незамедлительно проинформирована. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854134743.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html

https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html

молдавия

киев

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, киев, кишинев, вооруженные силы украины, таможенный союз