https://ria.ru/20230224/gagauziya-1854157679.html
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья
Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:39
2023-02-24T16:39
2023-02-24T16:39
в мире
молдавия
киев
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вооруженные силы украины
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу депутат Народного собрания (НСГ) региона Виктор Петров. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки. "Общественно-политическое движение "Народный союз Гагаузии" ("Gagauz Halk Birlii") выражает крайнюю обеспокоенность многочисленными сведениями о намерении ВСУ осуществить военное вторжение на территорию Молдавии, частью которой, с позиции международного права, является Приднестровье… Настаиваем на том, чтобы официальные лица в Кишиневе и международное сообщество дали свою оценку происходящему и отправили ноту протеста властям Украины с требованием прекратить эскалацию на границе с Молдавией", - отмечается в сообщении народного избранника, являющегося также председателем названного движения. Петров считает, что в Молдавии может быть реализован сценарий военной интервенции "с потенциальными многочисленными жертвами и дальнейшими непредсказуемыми последствиями в отношении молдавской государственности". Общественный деятель и политик опасается, что Киев открыто демонстрирует свое намерение реализовать военную провокацию в Приднестровье. "Вызывает непонимание со стороны общественно-политических сил Гагаузии позиция официальных властей Молдавии, которые фактически игнорируют реальную угрозу безопасности и суверенитета нашей страны, проистекающую из провокационных действий вооруженных сил Украины", - добавил Петров. Ранее в минобороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья и уточнили, что силы Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности работают в штатном режиме, также сообщается, что в случае выявления возможных угроз, общественность будет незамедлительно проинформирована. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854134743.html
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в мире, молдавия, киев, кишинев, вооруженные силы украины, таможенный союз
В мире, Молдавия, Киев, Кишинев, Вооруженные силы Украины, Таможенный союз
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья
Депутат Петров: Гагаузия призвала Кишинев осудить нагнетание Киевом ситуации вокруг ПМР
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу депутат Народного собрания (НСГ) региона Виктор Петров.
Минобороны России
в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины
, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины
с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.
"Общественно-политическое движение "Народный союз Гагаузии" ("Gagauz Halk Birlii") выражает крайнюю обеспокоенность многочисленными сведениями о намерении ВСУ осуществить военное вторжение на территорию Молдавии, частью которой, с позиции международного права, является Приднестровье… Настаиваем на том, чтобы официальные лица в Кишиневе и международное сообщество дали свою оценку происходящему и отправили ноту протеста властям Украины с требованием прекратить эскалацию на границе с Молдавией", - отмечается в сообщении народного избранника, являющегося также председателем названного движения.
Петров считает, что в Молдавии может быть реализован сценарий военной интервенции "с потенциальными многочисленными жертвами и дальнейшими непредсказуемыми последствиями в отношении молдавской государственности". Общественный деятель и политик опасается, что Киев открыто демонстрирует свое намерение реализовать военную провокацию в Приднестровье.
"Вызывает непонимание со стороны общественно-политических сил Гагаузии позиция официальных властей Молдавии, которые фактически игнорируют реальную угрозу безопасности и суверенитета нашей страны, проистекающую из провокационных действий вооруженных сил Украины", - добавил Петров.
Ранее в минобороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья и уточнили, что силы Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности работают в штатном режиме, также сообщается, что в случае выявления возможных угроз, общественность будет незамедлительно проинформирована.
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
* Запрещенная в России террористическая организация