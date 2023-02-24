Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/gagauziya-1854157679.html
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья
Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:39
2023-02-24T16:39
в мире
молдавия
киев
кишинев
вооруженные силы украины
таможенный союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу депутат Народного собрания (НСГ) региона Виктор Петров. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки. "Общественно-политическое движение "Народный союз Гагаузии" ("Gagauz Halk Birlii") выражает крайнюю обеспокоенность многочисленными сведениями о намерении ВСУ осуществить военное вторжение на территорию Молдавии, частью которой, с позиции международного права, является Приднестровье… Настаиваем на том, чтобы официальные лица в Кишиневе и международное сообщество дали свою оценку происходящему и отправили ноту протеста властям Украины с требованием прекратить эскалацию на границе с Молдавией", - отмечается в сообщении народного избранника, являющегося также председателем названного движения. Петров считает, что в Молдавии может быть реализован сценарий военной интервенции "с потенциальными многочисленными жертвами и дальнейшими непредсказуемыми последствиями в отношении молдавской государственности". Общественный деятель и политик опасается, что Киев открыто демонстрирует свое намерение реализовать военную провокацию в Приднестровье. "Вызывает непонимание со стороны общественно-политических сил Гагаузии позиция официальных властей Молдавии, которые фактически игнорируют реальную угрозу безопасности и суверенитета нашей страны, проистекающую из провокационных действий вооруженных сил Украины", - добавил Петров. Ранее в минобороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья и уточнили, что силы Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности работают в штатном режиме, также сообщается, что в случае выявления возможных угроз, общественность будет незамедлительно проинформирована. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854134743.html
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html
https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html
молдавия
киев
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, киев, кишинев, вооруженные силы украины, таможенный союз
В мире, Молдавия, Киев, Кишинев, Вооруженные силы Украины, Таможенный союз
16:39 24.02.2023
 
В Гагаузии осудили попытки Киева нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья

Депутат Петров: Гагаузия призвала Кишинев осудить нагнетание Киевом ситуации вокруг ПМР

© Sputnik / Mihai CarausГерб Приднестровья
Герб Приднестровья - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Герб Приднестровья. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Общественность Гагаузской автономии Молдавии призвала официальный Кишинев осудить попытки нагнетания Киевом ситуацию вокруг Приднестровья, заявил в пятницу депутат Народного собрания (НСГ) региона Виктор Петров.
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:52
В Кишиневе не увидели прямых военных угроз для Приднестровья
"Общественно-политическое движение "Народный союз Гагаузии" ("Gagauz Halk Birlii") выражает крайнюю обеспокоенность многочисленными сведениями о намерении ВСУ осуществить военное вторжение на территорию Молдавии, частью которой, с позиции международного права, является Приднестровье… Настаиваем на том, чтобы официальные лица в Кишиневе и международное сообщество дали свою оценку происходящему и отправили ноту протеста властям Украины с требованием прекратить эскалацию на границе с Молдавией", - отмечается в сообщении народного избранника, являющегося также председателем названного движения.
Петров считает, что в Молдавии может быть реализован сценарий военной интервенции "с потенциальными многочисленными жертвами и дальнейшими непредсказуемыми последствиями в отношении молдавской государственности". Общественный деятель и политик опасается, что Киев открыто демонстрирует свое намерение реализовать военную провокацию в Приднестровье.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:38
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью
"Вызывает непонимание со стороны общественно-политических сил Гагаузии позиция официальных властей Молдавии, которые фактически игнорируют реальную угрозу безопасности и суверенитета нашей страны, проистекающую из провокационных действий вооруженных сил Украины", - добавил Петров.
Ранее в минобороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья и уточнили, что силы Национальной армии в составе Совместных миротворческих сил в Зоне безопасности работают в штатном режиме, также сообщается, что в случае выявления возможных угроз, общественность будет незамедлительно проинформирована.
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
* Запрещенная в России террористическая организация
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 10:49
Арестович пригрозил захватить Приднестровье за три дня
 
В миреМолдавияКиевКишиневВооруженные силы УкраиныТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала