Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/formula-1854203712.html
Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира
Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира
Зеленский заявил, что при выполнении всех пунктов его "формулы мира", можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:05
2023-02-24T22:05
в мире
киев
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850922755_0:119:3078:1850_1920x0_80_0_0_b81716c35dd5461e000fa5b9f3bd12e9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зеленский заявил, что при выполнении всех пунктов его "формулы мира", можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий. "Я не думаю теоретически, что могут пройти переговоры ( с РФ - ред.). Мы делаем конкретные шаги. Украина презентовала "формулу мира", там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этой войны. Но до этого момента нужно выполнить все пункты", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230224/formula-1854198054.html
https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854198413.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850922755_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e8643b72eb13653b53dfc9e55e4d456a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, владимир путин
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин
22:05 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира

Зеленский: к фиксации окончания боев Киев перейдет только после принятия формулы мира

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зеленский заявил, что при выполнении всех пунктов его "формулы мира", можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий.
"Я не думаю теоретически, что могут пройти переговоры ( с РФ - ред.). Мы делаем конкретные шаги. Украина презентовала "формулу мира", там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этой войны. Но до этого момента нужно выполнить все пункты", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 21:16
Зеленский заявил, что хочет поддержки украинской формулы мира
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 21:19
Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы
 
В миреКиевРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала