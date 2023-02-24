https://ria.ru/20230224/formula-1854203712.html

Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира

Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира

Зеленский заявил, что при выполнении всех пунктов его "формулы мира", можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:05

2023-02-24T22:05

2023-02-24T22:05

в мире

киев

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зеленский заявил, что при выполнении всех пунктов его "формулы мира", можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий. "Я не думаю теоретически, что могут пройти переговоры ( с РФ - ред.). Мы делаем конкретные шаги. Украина презентовала "формулу мира", там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этой войны. Но до этого момента нужно выполнить все пункты", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230224/formula-1854198054.html

https://ria.ru/20230224/initsiativy-1854198413.html

киев

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в мире, киев, россия, украина, владимир путин