https://ria.ru/20230224/fond-1854082112.html

Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи

Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи - РИА Новости, 24.02.2023

Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи

Государственный фонд адресной поддержки ветеранов спецоперации будет координировать предоставление комплекса медицинской, психологической и социальной... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:07

2023-02-24T09:07

2023-02-24T09:07

россия

украина

андрей турчак

владимир путин

единая россия

донбасс

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Государственный фонд адресной поддержки ветеранов спецоперации будет координировать предоставление комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, а также решать вопросы санаторно-курортной реабилитации и помогать с трудоустройством, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Он (фонд адресной помощи ветеранам СВО - ред.) будет координировать предоставление всего комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения, реабилитации, помогать военнослужащим с последующим трудоустройством. Ну и, конечно, отдельная задача фонда - это организация благовременного ухода и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в нем нуждается и, к сожалению, будет нуждаться", - сказал Турчак на форуме "Медицина, доступная каждому". Он подчеркнул, что в ближайшее время региональные отделения фонда появятся в каждом регионе России. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230224/fond-1854075656.html

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, андрей турчак, владимир путин, единая россия, донбасс, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество