Рейтинг@Mail.ru
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/fond-1854082112.html
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи - РИА Новости, 24.02.2023
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи
Государственный фонд адресной поддержки ветеранов спецоперации будет координировать предоставление комплекса медицинской, психологической и социальной... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:07
2023-02-24T09:07
россия
украина
андрей турчак
владимир путин
единая россия
донбасс
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_80eb9eda38f6f70748c022bf15bab46b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Государственный фонд адресной поддержки ветеранов спецоперации будет координировать предоставление комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, а также решать вопросы санаторно-курортной реабилитации и помогать с трудоустройством, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Он (фонд адресной помощи ветеранам СВО - ред.) будет координировать предоставление всего комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения, реабилитации, помогать военнослужащим с последующим трудоустройством. Ну и, конечно, отдельная задача фонда - это организация благовременного ухода и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в нем нуждается и, к сожалению, будет нуждаться", - сказал Турчак на форуме "Медицина, доступная каждому". Он подчеркнул, что в ближайшее время региональные отделения фонда появятся в каждом регионе России. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230224/fond-1854075656.html
https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_01743dbdae25673f714cc5a5bfba2a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, андрей турчак, владимир путин, единая россия, донбасс, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество
Россия, Украина, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия, Донбасс, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество
09:07 24.02.2023
 
Фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медпомощи

Турчак: фонд помощи ветеранам СВО будет координировать предоставление медицинской помощи

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Государственный фонд адресной поддержки ветеранов спецоперации будет координировать предоставление комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, а также решать вопросы санаторно-курортной реабилитации и помогать с трудоустройством, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Он (фонд адресной помощи ветеранам СВО - ред.) будет координировать предоставление всего комплекса медицинской, психологической и социальной поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения, реабилитации, помогать военнослужащим с последующим трудоустройством. Ну и, конечно, отдельная задача фонда - это организация благовременного ухода и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в нем нуждается и, к сожалению, будет нуждаться", - сказал Турчак на форуме "Медицина, доступная каждому".
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 07:07Специальная военная операция на Украине
Отделение фонда помощи ветеранам СВО появится на Сахалине, заявил Турчак
Он подчеркнул, что в ближайшее время региональные отделения фонда появятся в каждом регионе России.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:05
Путин рассказал о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации
 
РоссияУкраинаАндрей ТурчакВладимир ПутинЕдиная РоссияДонбассПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала