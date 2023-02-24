https://ria.ru/20230224/fond-1854075656.html
Отделение фонда помощи ветеранам СВО появится на Сахалине, заявил Турчак
Отделение фонда помощи ветеранам СВО появится на Сахалине, заявил Турчак - РИА Новости, 24.02.2023
Отделение фонда помощи ветеранам СВО появится на Сахалине, заявил Турчак
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что на Сахалине скоро появится отделение государственного фонда адресной помощи ветеранам... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T07:07
2023-02-24T07:07
2023-02-24T07:13
специальная военная операция на украине
общество
сахалин
россия
украина
андрей турчак
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что на Сахалине скоро появится отделение государственного фонда адресной помощи ветеранам спецоперации. "На Сахалине в ближайшее время появится отделение государственного фонда адресной помощи ветеранам СВО, развернуть которые президент поручил в послании. В регионе уже есть серьёзный опыт проведения комплексной реабилитации военнослужащих. С возможностями фонда она станет еще более эффективной", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Кроме того, в ходе посещения областного реабилитационного центра он отметил, что с началом спецоперации власти региона вышли с инициативой принимать в сахалинском реабилитационном центре военных, "понимая, какая нагрузка сейчас лежит на ведомственных госпиталях". Турчак добавил, что вопрос использования возможностей гражданской медицины при реабилитации военнослужащих прорабатывается рабочей группой. Опыт Сахалина также, по его словам, будет учтен. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230224/nagrady-1854063304.html
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общество, сахалин, россия, украина, андрей турчак, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сахалин, Россия, Украина, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия
07:07 24.02.2023 (обновлено: 07:13 24.02.2023)
Отделение фонда помощи ветеранам СВО появится на Сахалине, заявил Турчак
Турчак: отделение госфонда адресной помощи ветеранам СВО скоро появится на Сахалине