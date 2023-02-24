https://ria.ru/20230224/evrosoyuz-1854107369.html

Боррель заявил, что Евросоюз не хочет разрушения России

Боррель заявил, что Евросоюз не хочет разрушения России - РИА Новости, 24.02.2023

Боррель заявил, что Евросоюз не хочет разрушения России

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хочет "разрушения" России. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:05

2023-02-24T12:05

2023-02-24T12:05

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

нато

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в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хочет "разрушения" России. "Мы поддерживаем Украину не для того, чтобы добиться политических изменений в России, и, откровенно говоря, мы не хотим разрушения России", - сказал Боррель в интервью испанской газете Periodico. Как отметил глава дипломатии ЕС, не все европейские страны относятся к конфликту одинаково. "Есть одна страна, которая очень скептически относится к последствиям санкций, считает, что они не имеют никакого эффекта и что их не следовало вводить, потому что мы сами себе стреляем в ногу", - заявил Боррель, добавив, что эта страна все равно голосовала за все предложения по санкциям. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По словам Борреля, ЕС придерживался слишком постепенного подхода в отношении украинского кризиса. Боррель отметил, что Евросоюз добился бы большего, если бы сразу отправил танки Leopard Киеву, вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение этой темы. "Мы знаем, что у нас есть. Мы знаем, что на данный момент этого достаточно", - ответил Боррель на вопрос, сколько боеприпасов есть в арсеналах стран ЕС. Он призвал европейские страны ускорить темпы производства и использовать резервы. "Если речь идет о поставках боеприпасов на Украину, ограничения по запасам не имеют значения", - добавил Боррель. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230223/rossiya-1854009746.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230223/konflikt-1854047717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, нато, жозеп боррель, в мире