https://ria.ru/20230224/eksport-1854119039.html

Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК

Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК - РИА Новости, 24.02.2023

Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК

Новые британские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ товаров, которые якобы могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, говорится РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:25

2023-02-24T13:25

2023-02-24T13:25

санкции в отношении россии

великобритания

лондон

россия

украина

джеймс клеверли

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новые британские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ товаров, которые якобы могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, говорится в заявлении британского МИД. Отмечается, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете "согласованных на международном уровне" санкций и торговых мер, включая запреты на экспорт таких товаров, которые Россия якобы "использовала на поле боя". "Сотни товаров включают авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов", - указывается в пресс-релизе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854108992.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, великобритания, лондон, россия, украина, джеймс клеверли, владимир путин