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Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК - РИА Новости, 24.02.2023
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Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК
Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК - РИА Новости, 24.02.2023
Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК
Новые британские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ товаров, которые якобы могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, говорится РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:25
2023-02-24T13:25
санкции в отношении россии
великобритания
лондон
россия
украина
джеймс клеверли
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новые британские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ товаров, которые якобы могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, говорится в заявлении британского МИД. Отмечается, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете "согласованных на международном уровне" санкций и торговых мер, включая запреты на экспорт таких товаров, которые Россия якобы "использовала на поле боя". "Сотни товаров включают авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов", - указывается в пресс-релизе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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санкции в отношении россии, великобритания, лондон, россия, украина, джеймс клеверли, владимир путин
Санкции в отношении России, Великобритания, Лондон, Россия, Украина, Джеймс Клеверли, Владимир Путин
13:25 24.02.2023
 
Лондон вводит запрет на ввоз в Россию товаров для ВПК

Лондон вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые якобы могут использоваться в ВПК

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новые британские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ товаров, которые якобы могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, говорится в заявлении британского МИД.
Отмечается, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете "согласованных на международном уровне" санкций и торговых мер, включая запреты на экспорт таких товаров, которые Россия якобы "использовала на поле боя".
"Сотни товаров включают авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов", - указывается в пресс-релизе.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Санкции в отношении РоссииВеликобританияЛондонРоссияУкраинаДжеймс КлеверлиВладимир Путин
 
 
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