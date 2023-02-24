https://ria.ru/20230224/dsnv-1854204983.html

Страны G7 сожалеют, что Россия приостановила участие в ДСНВ

Страны G7 сожалеют, что Россия приостановила участие в ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023

Страны G7 сожалеют, что Россия приостановила участие в ДСНВ

Страны G7 "глубоко сожалеют" в связи с приостановкой участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:18

2023-02-24T22:18

2023-02-24T22:19

в мире

россия

франция

великобритания

владимир путин

g7

договор снв-3

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 "глубоко сожалеют" в связи с приостановкой участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении глав государств группы. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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в мире, россия, франция, великобритания, владимир путин, g7, договор снв-3