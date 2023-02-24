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Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023
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Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ
Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:19
2023-02-24T14:19
в мире
россия
япония
токио
фумио кисида
нато
договор снв-3
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Я выражаю сильную озабоченность тем, что на этой неделе президент (РФ Владимир) Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ. Обсуждение вопросов сокращения ядерного оружия становится все более важным, мы будем продвигать его в рамках "семерки", - сказал Кисида. Президент РФ 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал" НАТО.
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в мире, россия, япония, токио, фумио кисида, нато, договор снв-3
В мире, Россия, Япония, Токио, Фумио Кисида, НАТО, Договор СНВ-3
14:19 24.02.2023
 
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ

Премьер Кисида заявил, что Япония озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Я выражаю сильную озабоченность тем, что на этой неделе президент (РФ Владимир) Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ. Обсуждение вопросов сокращения ядерного оружия становится все более важным, мы будем продвигать его в рамках "семерки", - сказал Кисида.
Президент РФ 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал" НАТО.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля, 09:50Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
В миреРоссияЯпонияТокиоФумио КисидаНАТОДоговор СНВ-3
 
 
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