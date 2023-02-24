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Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ
Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:19
2023-02-24T14:19
2023-02-24T14:19
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япония
токио
фумио кисида
нато
договор снв-3
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Я выражаю сильную озабоченность тем, что на этой неделе президент (РФ Владимир) Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ. Обсуждение вопросов сокращения ядерного оружия становится все более важным, мы будем продвигать его в рамках "семерки", - сказал Кисида. Президент РФ 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал" НАТО.
https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html
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в мире, россия, япония, токио, фумио кисида, нато, договор снв-3
В мире, Россия, Япония, Токио, Фумио Кисида, НАТО, Договор СНВ-3
Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ
Премьер Кисида заявил, что Япония озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ