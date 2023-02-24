https://ria.ru/20230224/dsnv-1854127255.html

Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ

Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023

Премьер Японии отреагировал на приостановку Россией участия в ДСНВ

Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:19

2023-02-24T14:19

2023-02-24T14:19

в мире

россия

япония

токио

фумио кисида

нато

договор снв-3

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония крайне озабочена приостановкой Россией участия в ДСНВ, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Я выражаю сильную озабоченность тем, что на этой неделе президент (РФ Владимир) Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ. Обсуждение вопросов сокращения ядерного оружия становится все более важным, мы будем продвигать его в рамках "семерки", - сказал Кисида. Президент РФ 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал" НАТО.

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

россия

япония

токио

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в мире, россия, япония, токио, фумио кисида, нато, договор снв-3