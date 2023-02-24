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США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 24.02.2023
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США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт
США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 24.02.2023
США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт
Правительство США не оставило России иного выбора, кроме как приостановить действие ДСНВ-3, Штаты запрещали инспекции российским экспертам и требовали допуска... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T01:22
2023-02-24T01:22
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
майк помпео
нато
договор снв-3
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МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Правительство США не оставило России иного выбора, кроме как приостановить действие ДСНВ-3, Штаты запрещали инспекции российским экспертам и требовали допуска для своих, заявил РИА Новости бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. "Они загоняли Россию в угол, чтобы она приняла это решение. Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США. Проблема в том, что уже более года США не дают визы российским специалистам, но требуют этого от России, это абсурд - я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред", - сказал Родригес. Родригес Хельфенштейн, автор книг "НАТО против мира. Конфликт на Украине как выражение смены эпохи" и "Глобализация и гегемонистские интересы США в Латинской Америке", добавил, что Путин максимально ясно дал понять: решение России связано не с конфликтом на Украине, а с намерением США нарушить соглашение. По словам эксперта, решение приостановить действие соглашений, ограничивающих вооружения "никого не радует", однако при освещении этой новости СМИ "лицемерят". "Четыре года назад президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и никому не было дела, это не попало в заголовки. События освещаются по-разному, и это лицемерный способ подачи информации. Я беспокоился тогда не меньше, чем сейчас, и мне кажется неадекватным то, как все рвут на себе волосы из-за российского шага, а четыре года назад молчали при столь же прискорбном решении", — сказал он. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".
https://ria.ru/20230222/potentsial-1853702701.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, майк помпео, нато, договор снв-3, безопасность
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Майк Помпео, НАТО, Договор СНВ-3, Безопасность
01:22 24.02.2023
 
США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт

Венесуэльский эксперт Хельфенштейн: США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Правительство США не оставило России иного выбора, кроме как приостановить действие ДСНВ-3, Штаты запрещали инспекции российским экспертам и требовали допуска для своих, заявил РИА Новости бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
"Они загоняли Россию в угол, чтобы она приняла это решение. Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США. Проблема в том, что уже более года США не дают визы российским специалистам, но требуют этого от России, это абсурд - я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред", - сказал Родригес.
Родригес Хельфенштейн, автор книг "НАТО против мира. Конфликт на Украине как выражение смены эпохи" и "Глобализация и гегемонистские интересы США в Латинской Америке", добавил, что Путин максимально ясно дал понять: решение России связано не с конфликтом на Украине, а с намерением США нарушить соглашение.
По словам эксперта, решение приостановить действие соглашений, ограничивающих вооружения "никого не радует", однако при освещении этой новости СМИ "лицемерят".
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 13:47
Совокупный ядерный потенциал стран НАТО
"Четыре года назад президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и никому не было дела, это не попало в заголовки. События освещаются по-разному, и это лицемерный способ подачи информации. Я беспокоился тогда не меньше, чем сейчас, и мне кажется неадекватным то, как все рвут на себе волосы из-за российского шага, а четыре года назад молчали при столь же прискорбном решении", — сказал он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 13:45
Стратегические ядерные силы России
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампМайк ПомпеоНАТОДоговор СНВ-3Безопасность
 
 
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