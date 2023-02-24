США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт
Венесуэльский эксперт Хельфенштейн: США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ
Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Правительство США не оставило России иного выбора, кроме как приостановить действие ДСНВ-3, Штаты запрещали инспекции российским экспертам и требовали допуска для своих, заявил РИА Новости бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
"Они загоняли Россию в угол, чтобы она приняла это решение. Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США. Проблема в том, что уже более года США не дают визы российским специалистам, но требуют этого от России, это абсурд - я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред", - сказал Родригес.
Родригес Хельфенштейн, автор книг "НАТО против мира. Конфликт на Украине как выражение смены эпохи" и "Глобализация и гегемонистские интересы США в Латинской Америке", добавил, что Путин максимально ясно дал понять: решение России связано не с конфликтом на Украине, а с намерением США нарушить соглашение.
По словам эксперта, решение приостановить действие соглашений, ограничивающих вооружения "никого не радует", однако при освещении этой новости СМИ "лицемерят".
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"Четыре года назад президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и никому не было дела, это не попало в заголовки. События освещаются по-разному, и это лицемерный способ подачи информации. Я беспокоился тогда не меньше, чем сейчас, и мне кажется неадекватным то, как все рвут на себе волосы из-за российского шага, а четыре года назад молчали при столь же прискорбном решении", — сказал он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".
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