https://ria.ru/20230224/doroga-1854088489.html

В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие

В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие - РИА Новости, 24.02.2023

В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие

Прототип дорожного покрытия с добавлением пластика, которое устойчиво к экстремально низким температурам, разработали в России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:21

2023-02-24T10:21

2023-02-24T10:34

наука

открытия - риа наука

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прототип дорожного покрытия с добавлением пластика, которое устойчиво к экстремально низким температурам, разработали в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты", - сообщили в НТИ, уточнив, что разработкой занимаются ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института. Отмечается, что уникальность нового покрытия заключается в долговечности и устойчивости к трещинам, а также уменьшенном негативном воздействии на окружающую среду. По оценке создателей, стоимость тонны материала составит 4,5-6 тысяч рублей в зависимости от используемых инертных материалов. При этом сейчас разработка находится на стадии прототипа. "В 2023 году мы планируем создать малое инновационное предприятие и получить патент. Необходимо также дооснастить испытательную лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований", – рассказал руководитель проекта Кирилл Тюрюханов. Он добавил, что новый материал может быть интересен профильным ведомствам, занимающимся обслуживанием и ремонтом автодорог, а также компаниям-подрядчикам дорожно-строительной отрасли.

https://realty.ria.ru/20221221/dorogi-1840223303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)