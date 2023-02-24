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В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие - РИА Новости, 24.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230224/doroga-1854088489.html
В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие
В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие - РИА Новости, 24.02.2023
В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие
Прототип дорожного покрытия с добавлением пластика, которое устойчиво к экстремально низким температурам, разработали в России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:21
2023-02-24T10:34
наука
открытия - риа наука
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прототип дорожного покрытия с добавлением пластика, которое устойчиво к экстремально низким температурам, разработали в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты", - сообщили в НТИ, уточнив, что разработкой занимаются ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института. Отмечается, что уникальность нового покрытия заключается в долговечности и устойчивости к трещинам, а также уменьшенном негативном воздействии на окружающую среду. По оценке создателей, стоимость тонны материала составит 4,5-6 тысяч рублей в зависимости от используемых инертных материалов. При этом сейчас разработка находится на стадии прототипа. "В 2023 году мы планируем создать малое инновационное предприятие и получить патент. Необходимо также дооснастить испытательную лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований", – рассказал руководитель проекта Кирилл Тюрюханов. Он добавил, что новый материал может быть интересен профильным ведомствам, занимающимся обслуживанием и ремонтом автодорог, а также компаниям-подрядчикам дорожно-строительной отрасли.
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открытия - риа наука, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Наука, Открытия - РИА Наука, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
10:21 24.02.2023 (обновлено: 10:34 24.02.2023)
 
В России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие

НТИ: в России разработали морозоустойчивое дорожное покрытие с добавлением пластика

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прототип дорожного покрытия с добавлением пластика, которое устойчиво к экстремально низким температурам, разработали в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты", - сообщили в НТИ, уточнив, что разработкой занимаются ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института.
Отмечается, что уникальность нового покрытия заключается в долговечности и устойчивости к трещинам, а также уменьшенном негативном воздействии на окружающую среду.
По оценке создателей, стоимость тонны материала составит 4,5-6 тысяч рублей в зависимости от используемых инертных материалов. При этом сейчас разработка находится на стадии прототипа.
"В 2023 году мы планируем создать малое инновационное предприятие и получить патент. Необходимо также дооснастить испытательную лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований", – рассказал руководитель проекта Кирилл Тюрюханов. Он добавил, что новый материал может быть интересен профильным ведомствам, занимающимся обслуживанием и ремонтом автодорог, а также компаниям-подрядчикам дорожно-строительной отрасли.
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