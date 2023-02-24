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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/donetsk-1854206951.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:38
2023-02-24T22:52
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 22:30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район
22:38 24.02.2023 (обновлено: 22:52 24.02.2023)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 22:30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский район
 
 
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