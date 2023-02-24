https://ria.ru/20230224/donetsk-1854146579.html

В Донецке сработала система ПВО

В Донецке сработала система ПВО - РИА Новости, 24.02.2023

В Донецке сработала система ПВО

В центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:49

2023-02-24T15:49

2023-02-24T15:57

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. В центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следы от ракет противовоздушной обороны были видны из разных районов города.Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что только за 23 февраля украинские силовики совершили на донецком направлении 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", а также артиллерии калибра 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецк, донецкая народная республика