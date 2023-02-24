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В Донецке сработала система ПВО - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/donetsk-1854146579.html
В Донецке сработала система ПВО
В Донецке сработала система ПВО - РИА Новости, 24.02.2023
В Донецке сработала система ПВО
В центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:49
2023-02-24T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. В центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следы от ракет противовоздушной обороны были видны из разных районов города.Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что только за 23 февраля украинские силовики совершили на донецком направлении 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", а также артиллерии калибра 155 миллиметров.
донецк
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безопасность, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика
15:49 24.02.2023 (обновлено: 15:57 24.02.2023)
 
В Донецке сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. В центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Следы от ракет противовоздушной обороны были видны из разных районов города.
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что только за 23 февраля украинские силовики совершили на донецком направлении 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", а также артиллерии калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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