https://ria.ru/20230224/donetsk-1854087956.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:14
2023-02-24T10:14
2023-02-24T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку