https://ria.ru/20230224/donetsk-1854087956.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:14

2023-02-24T10:14

2023-02-24T10:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины