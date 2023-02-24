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В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ

В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023

В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ

Диалог с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен, но на условиях России, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:50

2023-02-24T14:50

2023-02-24T15:04

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владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен, но на условиях России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации соглашения. "Никаких разговоров на эту тему официально не ведётся. Захотят поговорить, можем и поговорить, но на наших условиях", - сказал депутат, комментируя слова Нуланд. При этом политик подчеркнул, что заявления американской стороны обусловлены желанием "опять засунуть нос на наши ядерные объекты", потому что сами Штаты отстали "качественно", а теперь "хотят понять, насколько". Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230224/dsnv-1854062903.html

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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в мире, россия, сша, франция, вячеслав никонов, виктория нуланд, владимир путин, госдума рф, договор снв-3