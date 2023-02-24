Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/dialog-1854134173.html
В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ
В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ - РИА Новости, 24.02.2023
В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ
Диалог с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен, но на условиях России, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:50
2023-02-24T15:04
в мире
россия
сша
франция
вячеслав никонов
виктория нуланд
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_d45141ed796ef635cb8d9803b1364a09.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен, но на условиях России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации соглашения. "Никаких разговоров на эту тему официально не ведётся. Захотят поговорить, можем и поговорить, но на наших условиях", - сказал депутат, комментируя слова Нуланд. При этом политик подчеркнул, что заявления американской стороны обусловлены желанием "опять засунуть нос на наши ядерные объекты", потому что сами Штаты отстали "качественно", а теперь "хотят понять, насколько". Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230224/dsnv-1854062903.html
https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html
россия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_225:0:2892:2000_1920x0_80_0_0_2b9c90a5bf1404471433d480f2704951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, франция, вячеслав никонов, виктория нуланд, владимир путин, госдума рф, договор снв-3
В мире, Россия, США, Франция, Вячеслав Никонов, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Госдума РФ, Договор СНВ-3
14:50 24.02.2023 (обновлено: 15:04 24.02.2023)
 
В Госдуме допустили возможность диалога с США по ДСНВ

Депутат Никонов заявил, что диалог с США по ДСНВ возможен, но на условиях России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вячеслав Никонов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен, но на условиях России, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации соглашения.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 01:22
США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт
"Никаких разговоров на эту тему официально не ведётся. Захотят поговорить, можем и поговорить, но на наших условиях", - сказал депутат, комментируя слова Нуланд.
При этом политик подчеркнул, что заявления американской стороны обусловлены желанием "опять засунуть нос на наши ядерные объекты", потому что сами Штаты отстали "качественно", а теперь "хотят понять, насколько".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля, 09:50Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
В миреРоссияСШАФранцияВячеслав НиконовВиктория НуландВладимир ПутинГосдума РФДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала