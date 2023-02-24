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"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом

"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом - РИА Новости, 24.02.2023

"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом

За спиной представителей белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть флаг Украины, однако активистов попросили "убрать тряпку". Об РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:35

2023-02-24T03:35

2023-02-24T03:37

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За спиной представителей белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть флаг Украины, однако активистов попросили "убрать тряпку". Об этом свидетельствует видео в Telegram-канале Spitnik Ближнее зарубежье.При этом выступающий делегат от Белоруссии никак не отреагировал на провокацию и продолжил исполнять речь.Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене началась в четверг, онлайн-трансляция шла в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности несколько делегатов допустили резкие высказывания в адрес России в связи с ситуацией на Украине и специальной военной операции.

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в мире, украина, россия, белоруссия, владимир путин, обсе