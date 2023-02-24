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"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом
"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом - РИА Новости, 24.02.2023
"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом
За спиной представителей белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть флаг Украины, однако активистов попросили "убрать тряпку". Об РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:35
2023-02-24T03:35
2023-02-24T03:37
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За спиной представителей белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть флаг Украины, однако активистов попросили "убрать тряпку". Об этом свидетельствует видео в Telegram-канале Spitnik Ближнее зарубежье.При этом выступающий делегат от Белоруссии никак не отреагировал на провокацию и продолжил исполнять речь.Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене началась в четверг, онлайн-трансляция шла в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности несколько делегатов допустили резкие высказывания в адрес России в связи с ситуацией на Украине и специальной военной операции.
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РИА Новости
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В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, ОБСЕ
03:35 24.02.2023 (обновлено: 03:37 24.02.2023)
"Тряпку уберите": на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом
Активистов на ПА ОБСЕ попросили убрать тряпку после провокации с флагом Украины