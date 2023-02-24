https://ria.ru/20230224/blinken-1854211638.html

Американцы не любят, когда большая страна обижает другую, заявил Блинкен

Американцы не любят, когда большая страна обижает другую, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.02.2023

Американцы не любят, когда большая страна обижает другую, заявил Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что большинству американцев интуитивно претит, когда "большая страна обижает другую". РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:50

2023-02-24T23:50

2023-02-24T23:50

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что большинству американцев интуитивно претит, когда "большая страна обижает другую". "Я думаю, что большинству американцев на инстинктивном уровне не нравится, когда большая страна обижает другую. Они просто чувствуют, что это неправильно, и хотят что-то с этим сделать", - сказал он в интервью телекомпании CBS. Про самого Блинкена известно, что он выступал за вторжения США в Ирак и Ливию, а также поддерживал идею свержения сирийского президента Башара Асада. В интервью, которое приурочено к годовщине российской спецоперации на Украине, госсекретарь имел ввиду РФ. "Страны мира договорились о некоторых базовых правилах, некоторых базовых принципах, как то: страна не может нападать на своего соседа, она не может пытаться силой захватить его землю, не может пытаться стереть его с карты, не может обижать его. Это именно то, что делает Россия. Ее агрессия против Украины – не просто агрессия против народа Украина, это агрессия против принципов, лежащих в основе поддержания мира и стабильности", - сказал Блинкен. "Если это не остановить, откроется ящик Пандоры, отовсюду выпрыгнут агрессоры, мы заживем в мире конфликтов", - предупредил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230224/postavki-1854203188.html

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

россия

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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, башар асад, владимир путин, нато