https://ria.ru/20230224/besporyadki-1854161408.html

Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека

Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека - РИА Новости, 24.02.2023

Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека

Десять человек погибли, 23 человека получили травмы в результате беспорядков, произошедших в четверг и пятницу в индонезийской провинции Высокогорный Папуа,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:07

2023-02-24T17:07

2023-02-24T17:07

в мире

папуа (индонезия)

индонезия

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БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Десять человек погибли, 23 человека получили травмы в результате беспорядков, произошедших в четверг и пятницу в индонезийской провинции Высокогорный Папуа, сообщает индонезийский новостной портал Tempo со ссылкой на полицию. "Двое (из 10 погибших – ред.) стали жертвами нападения бунтовщиков, а остальные восемь были бунтовщиками", - заявил порталу в пятницу официальный представитель полиции Папуа Бенни Ади Прабово, добавив также, что количество раненых во время беспорядков составляет 23 человека. Беспорядки произошли в одной из деревень вблизи провинциальной столицы Высокогорного Папуа города Вамена в результате распространения слуха о том, что в деревне находится преступник, якобы укравший троих детей из семей коренных жителей Папуа, говорится в сообщении. В прибывших на место полицейских полетели камни и другие предметы, сообщил представитель полиции. "В прибывших на место сотрудников полиции полетели камни, что вынудило правоохранителей произвести предупредительные выстрелы. Но это только ухудшило ситуацию, поскольку бунтовщики ожесточились, и даже совершили поджоги ряда зданий, в которых находились предприятия, принадлежащие переселенцам из других провинций Индонезии", - рассказал он. По словам полицейского, после этого на место происшествия для наведения порядка была направлена мобильная бригада полиции провинции Высокогорный Папуа. "В настоящее время ситуация стабилизировалась", - сообщил порталу Бенни Ади Прабово.

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850798269.html

https://ria.ru/20230220/bali-1853095428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, папуа (индонезия), индонезия