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Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека - РИА Новости, 24.02.2023
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Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека
Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека - РИА Новости, 24.02.2023
Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека
Десять человек погибли, 23 человека получили травмы в результате беспорядков, произошедших в четверг и пятницу в индонезийской провинции Высокогорный Папуа,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:07
2023-02-24T17:07
в мире
папуа (индонезия)
индонезия
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БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Десять человек погибли, 23 человека получили травмы в результате беспорядков, произошедших в четверг и пятницу в индонезийской провинции Высокогорный Папуа, сообщает индонезийский новостной портал Tempo со ссылкой на полицию. "Двое (из 10 погибших – ред.) стали жертвами нападения бунтовщиков, а остальные восемь были бунтовщиками", - заявил порталу в пятницу официальный представитель полиции Папуа Бенни Ади Прабово, добавив также, что количество раненых во время беспорядков составляет 23 человека. Беспорядки произошли в одной из деревень вблизи провинциальной столицы Высокогорного Папуа города Вамена в результате распространения слуха о том, что в деревне находится преступник, якобы укравший троих детей из семей коренных жителей Папуа, говорится в сообщении. В прибывших на место полицейских полетели камни и другие предметы, сообщил представитель полиции. "В прибывших на место сотрудников полиции полетели камни, что вынудило правоохранителей произвести предупредительные выстрелы. Но это только ухудшило ситуацию, поскольку бунтовщики ожесточились, и даже совершили поджоги ряда зданий, в которых находились предприятия, принадлежащие переселенцам из других провинций Индонезии", - рассказал он. По словам полицейского, после этого на место происшествия для наведения порядка была направлена мобильная бригада полиции провинции Высокогорный Папуа. "В настоящее время ситуация стабилизировалась", - сообщил порталу Бенни Ади Прабово.
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850798269.html
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в мире, папуа (индонезия), индонезия
В мире, Папуа (Индонезия), Индонезия
17:07 24.02.2023
 
Из-за беспорядков в индонезийском Папуа пострадали 23 человека

Из-за беспорядков в индонезийском Папуа десять человек погибли, 23 пострадали

© AP Photo / Achmad IbrahimСотрудник индонезийской полиции
Сотрудник индонезийской полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Сотрудник индонезийской полиции. Архивное фото
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БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Десять человек погибли, 23 человека получили травмы в результате беспорядков, произошедших в четверг и пятницу в индонезийской провинции Высокогорный Папуа, сообщает индонезийский новостной портал Tempo со ссылкой на полицию.
"Двое (из 10 погибших – ред.) стали жертвами нападения бунтовщиков, а остальные восемь были бунтовщиками", - заявил порталу в пятницу официальный представитель полиции Папуа Бенни Ади Прабово, добавив также, что количество раненых во время беспорядков составляет 23 человека.
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Беспорядки произошли в одной из деревень вблизи провинциальной столицы Высокогорного Папуа города Вамена в результате распространения слуха о том, что в деревне находится преступник, якобы укравший троих детей из семей коренных жителей Папуа, говорится в сообщении.
В прибывших на место полицейских полетели камни и другие предметы, сообщил представитель полиции.
"В прибывших на место сотрудников полиции полетели камни, что вынудило правоохранителей произвести предупредительные выстрелы. Но это только ухудшило ситуацию, поскольку бунтовщики ожесточились, и даже совершили поджоги ряда зданий, в которых находились предприятия, принадлежащие переселенцам из других провинций Индонезии", - рассказал он.
По словам полицейского, после этого на место происшествия для наведения порядка была направлена мобильная бригада полиции провинции Высокогорный Папуа.
"В настоящее время ситуация стабилизировалась", - сообщил порталу Бенни Ади Прабово.
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