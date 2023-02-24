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США впервые отказались раскрыть, сколько беспилотников поставят Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/bespilotniki-1854209408.html
США впервые отказались раскрыть, сколько беспилотников поставят Киеву
США впервые отказались раскрыть, сколько беспилотников поставят Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
США впервые отказались раскрыть, сколько беспилотников поставят Киеву
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть журналистам информацию насчет того, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:08
2023-02-24T23:25
специальная военная операция на украине
сша
киев
украина
технологии
в мире
патрик райдер
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть журналистам информацию насчет того, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. "Нет", - кратко ответил Райдер, когда представители прессы попросили его на брифинге раскрыть эту информацию. Журналисты обратили внимание на то, что в своем вчерашнем заявлении, где были изложены детали нового пакета военной помощи Киеву, Пентагон впервые не конкретизировал, сколько беспилотников каждого типа США намерены передать своему европейскому партнеру. "Я уверен, что противнику очень хотелось бы получить эту информацию", - добавил впоследствии представитель Пентагона, мотивируя свой отказ. Подразумевал ли он под этим Россию, Райдер не уточнил.Накануне США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму в 2 миллиарда долларов. Предполагается, что вооружения передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям. В новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Кроме того, в указанную сумму включены затраты обучение, техническое обслуживание и обслуживание данных вооружений.
https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html
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сша, киев, украина, технологии, в мире, патрик райдер, пентагон
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина, Технологии, В мире, Патрик Райдер, Пентагон
23:08 24.02.2023 (обновлено: 23:25 24.02.2023)
 
США впервые отказались раскрыть, сколько беспилотников поставят Киеву

Пентагон впервые отказался раскрыть, сколько беспилотников США поставят Киеву

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Sgt. William Begley
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть журналистам информацию насчет того, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи.
"Нет", - кратко ответил Райдер, когда представители прессы попросили его на брифинге раскрыть эту информацию. Журналисты обратили внимание на то, что в своем вчерашнем заявлении, где были изложены детали нового пакета военной помощи Киеву, Пентагон впервые не конкретизировал, сколько беспилотников каждого типа США намерены передать своему европейскому партнеру.
"Я уверен, что противнику очень хотелось бы получить эту информацию", - добавил впоследствии представитель Пентагона, мотивируя свой отказ. Подразумевал ли он под этим Россию, Райдер не уточнил.
Накануне США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму в 2 миллиарда долларов. Предполагается, что вооружения передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям. В новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Кроме того, в указанную сумму включены затраты обучение, техническое обслуживание и обслуживание данных вооружений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраинаТехнологииВ миреПатрик РайдерПентагон
 
 
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