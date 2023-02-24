10:04 24.02.2023 (обновлено: 13:36 24.02.2023)
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев
Пользователи Twitter раскритиковали слова Бербок о желании России продолжать спецоперацию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а Запад выступает за мир.
"Это вы, госпожа Бербок, не хотите мира!" — написал один из комментаторов.
"Если вы хотите мира, прекратите посылать оружие", — поддержал другой.
"Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на Восток и переворотом на Украине в 2014 году", — добавил третий.
"Абсурд. Те, кто хочет мира, посылают дипломатов, а не поставляют оружие", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы каждый раз выставляете себя все более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьез", — заключили читатели.
Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
22 февраля, 16:11В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России