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Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/berbok-1854086864.html
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев - РИА Новости, 24.02.2023
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев
Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:04
2023-02-24T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а Запад выступает за мир. "Это вы, госпожа Бербок, не хотите мира!" — написал один из комментаторов. "Если вы хотите мира, прекратите посылать оружие", — поддержал другой. "Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на Восток и переворотом на Украине в 2014 году", — добавил третий. "Абсурд. Те, кто хочет мира, посылают дипломатов, а не поставляют оружие", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы каждый раз выставляете себя все более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьез", — заключили читатели.Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html
https://ria.ru/20230222/berbok-1853776055.html
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в мире, украина, россия, германия, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Анналена Бербок
10:04 24.02.2023 (обновлено: 13:36 24.02.2023)
 
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев

Пользователи Twitter раскритиковали слова Бербок о желании России продолжать спецоперацию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а Запад выступает за мир.
"Это вы, госпожа Бербок, не хотите мира!" — написал один из комментаторов.
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Вчера, 09:28Специальная военная операция на Украине
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"Если вы хотите мира, прекратите посылать оружие", — поддержал другой.
"Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на Восток и переворотом на Украине в 2014 году", — добавил третий.
"Абсурд. Те, кто хочет мира, посылают дипломатов, а не поставляют оружие", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы каждый раз выставляете себя все более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьез", — заключили читатели.
Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАнналена Бербок
 
 
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