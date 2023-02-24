https://ria.ru/20230224/berbok-1854086864.html

Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев

Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев - РИА Новости, 24.02.2023

Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:04

2023-02-24T10:04

2023-02-24T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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анналена бербок

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто, кроме России, не хочет конфликта на Украине, а Запад выступает за мир. "Это вы, госпожа Бербок, не хотите мира!" — написал один из комментаторов. "Если вы хотите мира, прекратите посылать оружие", — поддержал другой. "Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на Восток и переворотом на Украине в 2014 году", — добавил третий. "Абсурд. Те, кто хочет мира, посылают дипломатов, а не поставляют оружие", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы каждый раз выставляете себя все более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьез", — заключили читатели.Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html

https://ria.ru/20230222/berbok-1853776055.html

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