https://ria.ru/20230224/avstraliya-1854093880.html

В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ

В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ

Посольство России в Австралии назвало публикацию о "российских шпионах" в газете Sydney Morning Herald попыткой показать "в самом лучшем виде" работу... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:51

2023-02-24T10:51

2023-02-24T10:51

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство России в Австралии назвало публикацию о "российских шпионах" в газете Sydney Morning Herald попыткой показать "в самом лучшем виде" работу австралийских спецслужб. "Ни для кого не секрет, что спецслужбы идут на все, чтобы представить себя в самом лучшем виде. Ничто не подходит для этого так, как плод фантазии о том, как мнимый "российский шпионский круг" успешно ликвидирован после, естественно, месяцев упорной работы", - говорится в комментарии посольства. Ранее на этой неделе генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджес выступил с ежегодным докладом, заявив, что за прошедший год его сотрудники выявили и выдворили из Австралии целый "улей шпионов". При этом вообще не назывались конкретно страны, о шпионах которых шла речь. Однако Sydney Morning Herald опубликовала накануне статью за подписью Ника Маккензи о том, что за последние полгода лица из "шпионского круга" России были "тихо выдворены из Австралии и их визы были отменены" в результате усилий ASIO в области контршпионажа. "Такие рассказы распространяются обычно через так называемых журналистов, занимающихся расследованиями, и обязательно резюмированы тем, что "они (шпионы) были хороши, но ASIO - лучше". Вот об этом и был опус Ника Маккензи. Мы не думаем, что это заслуживает дальнейших комментариев", - заключило посольство РФ.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854041400.html

https://ria.ru/20230210/pavlovskiy-1850990438.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австралия