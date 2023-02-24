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В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
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В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ
В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ
Посольство России в Австралии назвало публикацию о "российских шпионах" в газете Sydney Morning Herald попыткой показать "в самом лучшем виде" работу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:51
2023-02-24T10:51
в мире
россия
австралия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство России в Австралии назвало публикацию о "российских шпионах" в газете Sydney Morning Herald попыткой показать "в самом лучшем виде" работу австралийских спецслужб. "Ни для кого не секрет, что спецслужбы идут на все, чтобы представить себя в самом лучшем виде. Ничто не подходит для этого так, как плод фантазии о том, как мнимый "российский шпионский круг" успешно ликвидирован после, естественно, месяцев упорной работы", - говорится в комментарии посольства. Ранее на этой неделе генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджес выступил с ежегодным докладом, заявив, что за прошедший год его сотрудники выявили и выдворили из Австралии целый "улей шпионов". При этом вообще не назывались конкретно страны, о шпионах которых шла речь. Однако Sydney Morning Herald опубликовала накануне статью за подписью Ника Маккензи о том, что за последние полгода лица из "шпионского круга" России были "тихо выдворены из Австралии и их визы были отменены" в результате усилий ASIO в области контршпионажа. "Такие рассказы распространяются обычно через так называемых журналистов, занимающихся расследованиями, и обязательно резюмированы тем, что "они (шпионы) были хороши, но ASIO - лучше". Вот об этом и был опус Ника Маккензи. Мы не думаем, что это заслуживает дальнейших комментариев", - заключило посольство РФ.
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в мире, россия, австралия
В мире, Россия, Австралия
10:51 24.02.2023
 
В посольстве России в Австралии раскритиковали "шпионские истории" в СМИ

В посольстве России в Австралии назвали заметку о шпионах плодом воображения спецслужб

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посольство России в Австралии назвало публикацию о "российских шпионах" в газете Sydney Morning Herald попыткой показать "в самом лучшем виде" работу австралийских спецслужб.
"Ни для кого не секрет, что спецслужбы идут на все, чтобы представить себя в самом лучшем виде. Ничто не подходит для этого так, как плод фантазии о том, как мнимый "российский шпионский круг" успешно ликвидирован после, естественно, месяцев упорной работы", - говорится в комментарии посольства.
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Ранее на этой неделе генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджес выступил с ежегодным докладом, заявив, что за прошедший год его сотрудники выявили и выдворили из Австралии целый "улей шпионов". При этом вообще не назывались конкретно страны, о шпионах которых шла речь.
Однако Sydney Morning Herald опубликовала накануне статью за подписью Ника Маккензи о том, что за последние полгода лица из "шпионского круга" России были "тихо выдворены из Австралии и их визы были отменены" в результате усилий ASIO в области контршпионажа.
"Такие рассказы распространяются обычно через так называемых журналистов, занимающихся расследованиями, и обязательно резюмированы тем, что "они (шпионы) были хороши, но ASIO - лучше". Вот об этом и был опус Ника Маккензи. Мы не думаем, что это заслуживает дальнейших комментариев", - заключило посольство РФ.
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