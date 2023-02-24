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Белорусский военный атташе в Польше в ближайшее время покинет страну

Белорусский военный атташе в Польше в ближайшее время покинет страну - РИА Новости, 24.02.2023

Белорусский военный атташе в Польше в ближайшее время покинет страну

Военный атташе Белоруссии в Польше в ближайшее время покинет республику, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:44

2023-02-24T03:44

2023-02-24T03:44

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Военный атташе Белоруссии в Польше в ближайшее время покинет республику, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина. "В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - сказал Ясина агентству РАР. По данным РАР, это решение было принято в ответ на требование Белоруссии сократить штат польского генконсульства в Гродно и отъезда из республики офицера связи пограничной службы Польши. По словам Ясины, они уже покинули Белоруссию.

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

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в мире, польша, белоруссия, гродно