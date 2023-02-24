16:50 24.02.2023 (обновлено: 18:43 24.02.2023)
На Украине арестовали недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией
ГПУ арестовала имущество компаний, якобы связанных с Россией, на 37 миллионов долларов
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью более 37 миллионов долларов.
"На Черниговщине по ходатайству прокуроров арестовано недвижимое имущество предприятий РФ более чем на 1,37 миллиарда гривен (более 37 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
По его данным, предприятие занималось изготовлением тканей, закупая сырье в Белоруссии. Продукция поставлялась в том числе на рынки России и Белоруссии. Как утверждают в офисе генпрокурора, владельцем компании является гражданин РФ, который якобы выводил часть доходов на счета в российских банках для финансирования деятельности группы компаний. В офисе украинского генпрокурора такую деятельность расценили как "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
В офисе добавили, что арестованные активы готовят для передачи в Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Имя владельца и название предприятия не сообщается.
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