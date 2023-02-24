https://ria.ru/20230224/arest-1854159566.html

На Украине арестовали недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией

На Украине арестовали недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 24.02.2023

На Украине арестовали недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:50

2023-02-24T16:50

2023-02-24T18:43

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью более 37 миллионов долларов. "На Черниговщине по ходатайству прокуроров арестовано недвижимое имущество предприятий РФ более чем на 1,37 миллиарда гривен (более 37 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. По его данным, предприятие занималось изготовлением тканей, закупая сырье в Белоруссии. Продукция поставлялась в том числе на рынки России и Белоруссии. Как утверждают в офисе генпрокурора, владельцем компании является гражданин РФ, который якобы выводил часть доходов на счета в российских банках для финансирования деятельности группы компаний. В офисе украинского генпрокурора такую деятельность расценили как "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". В офисе добавили, что арестованные активы готовят для передачи в Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Имя владельца и название предприятия не сообщается.

https://ria.ru/20230218/aktivy-1852831104.html

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